Feci kaza kamerada! Kontrolden çıkan araç takla attı ve...

Ümraniye'de bugün sabaha karşı sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir araç kontrolden çıkmış ve önce başka bir araca çarpmış ardından da yolda yürüyen vatandaşı duvara sıkıştırmıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada kontrolden çıkan aracın taklalar attığı anlar kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızla savrulan araç başka bir araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle takla atamaya başlayan araç bu kez de cadde üzerinde yürüyen bir vatandaşa çarpıyor.

Öte yandan, caddede yürüdüğü sırada araç ve duvar arasına sıkışarak yarlanan kişinin kimliği tespit edildi. Talihsiz vatandaşın İbrahim Çoban isimli 19 yaşında bir genç olduğu öğrenildi.