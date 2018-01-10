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Feci kaza kamerada! Kontrolden çıkan araç takla attı ve...

Ümraniye'de sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen aşırı hızlı aracın kontrolden çıkarak takla attığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başka bir araca çarparak takla atan aracın caddede yürüyen bir kişiyi duvara sıkıştırdığı anlar yer alıyor.

Feci kaza kamerada! Kontrolden çıkan araç takla attı ve...

10 Ocak 2018 16:46
Feci kaza kamerada! Kontrolden çıkan araç takla attı ve... - Tıkla İzle

Ümraniye'de bugün sabaha karşı sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir araç kontrolden çıkmış ve önce başka bir araca çarpmış ardından da yolda yürüyen vatandaşı duvara sıkıştırmıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada kontrolden çıkan aracın taklalar attığı anlar kameralara yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hızla savrulan araç başka bir araca çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle takla atamaya başlayan araç bu kez de cadde üzerinde yürüyen bir vatandaşa çarpıyor.

Öte yandan, caddede yürüdüğü sırada araç ve duvar arasına sıkışarak yarlanan kişinin kimliği tespit edildi. Talihsiz vatandaşın İbrahim Çoban isimli 19 yaşında bir genç olduğu öğrenildi. 

 

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