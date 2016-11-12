Kaza, akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. Koray C. yönetimindeki motosiklet Güzelyalı Camisi önünde, E.Y. idaresindeki 34 JG plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya fırladıktan sonra metrelerce uzağa düşen Koray C. ve arkasında bulunan Aleyna A. yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde çarpmanın etkisiyle 2 çocuk metrelerce fırlayarak düşmeleri, motosiklet sürücüsünün yaralanması, ağır yaralı kız arkadaşına yardım etmeye çalışması ile bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin saniye farkla ölümden kurtulması yer aldı.

Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Aleyna A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.