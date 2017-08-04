Feci kaza kamerada: Trenin altında kaldılar

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz 29 Temmuz günü Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde meydana geldi. Onur K. iddiaya göre bariyerleri kapalı olan hemzemin geçitten geçmek istedi. Bu sırada Karabük-Zonguldak seferini yapan yolcu trenini fark eden sürücü, motosikletin yönünü çevirmeye çalışsa da hızla gelen tren motosikletin arkasındaki Sercan Deliacı’ya çarptı. Sürücü ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Trenin önünde sürüklenen Deliacı ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahalesi yapılan talihsiz genç, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Termik santralde taşeron firmada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Deliacı, hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Hastanede hayatını kaybeden Deliacı, otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakip Devrek ilçesinde defnedilecek.

Kaza anı ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kapalı olan bariyerden geçmeye çalışan motosiklet sürücüsünün treni fark etmesi üzerine motosikletin yönünü değiştirdiği ancak arkasında oturan Deliacı’nın trenin altında kaldığı görüntülere yansıdı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Onur Altındağ - Ahmet Hamzaçebi