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Feci kaza! Minibüs yayalara çarptı

Feci kaza! Minibüs yayalara çarptı
Feci kaza! Minibüs yayalara çarptı

Samsun'da minibüsün yolun karşısına geçen yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Samsun Valiliği önü Atatürk Bulvarı üzerinde saat 19.45'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. (63) idaresindeki 55 RK 722 plakalı minibüs, yaya olarak yolun karşısına geçen Yaşar Duyar (68) ve Coşkun Gürsoy'a (53) çarptı. Olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Yaşar Duyar kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Coşkun Gürsoy ise 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

Muhammer Ay
 

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