Feci kaza! Sevenleri yasa boğuldu

Edinilen bilgiye göre, kaza Çal ilçesi Denizli Caddesi’nde meydana geldi. Bekir Ö. idaresindeki 09 BE 114 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp takla attı. Kazada otomobilin ön camından dışarı fırlayan Cennet Gürsoy hayatını kaybederken, sürücü ile İrem Kocabıyık ve Yaşar Öztürk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gökten Ceylan

