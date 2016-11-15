Kaza, Adana yolu Şeker fabrikası civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünsal Güngör (59) idaresindeki 42 EKC 72 plakalı otomobil önünde seyir halinde olan Sacettin B. (25) idaresindeki 42 ESP 79 plakalı pancar küspesi yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan Ünsal Güngör otomobilden fırlayarak yol ortasında feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine polis jandarma sevk edildi.

Güngör’ün cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.