Feci kazada hayatını kaybeden çocukların ailelerinden 'adalet' çağrısı

Sancaktepe’de sokak arasında aşırı hız yapan minibüs, önüne bir çocuğu da katarak eve dalmıştı. Olayda minibüsün çarptığı 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ve 4 yaşındaki Elif Dursun hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili soruşturmada minibüsü kullanan 13 yaşındaki R.A’nın babası İ.A. serbest bırakıldı.



İ.A’nın serbest bırakılmasının ardından Efe Yağız Tepe ve Elif Dursun’un aileleri Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Efe Yağız Tepe'nin Beşiktaş taraftarı olması nedeniyle stadyum önünde toplanan acılı ailelere Beşiktaş taraftar dernekleri de destek verdi. Aileler adına basın açıklaması yapan Efe Yağız’ın halası Selda Çinkılıç, yaşanan feci olayda tek suçlunun 13 yaşındaki R.A. olmadığını dile getirerek şunları söyledi:

“13 yaşındaki bu çocuk kazanın olduğu gün polisler tarafından yakalanıp tutuklandı. Şimdi cezaevinde yaptığı trafik terörünün cezasını çekiyor. Mahkeme sonucunda belli bir ceza alacağı ortada. Ama suçun asıl büyük sahibi baba nerede? Çocuğuna araba kullanmayı büyük bir itina ile öğreten baba nerede? Suçu tamamen evladına yıkan ve arkasına sığınan baba nerede? Defalarca evladına araba verdiği tanıklarca ispatlanmış olmasına rağmen neden hala dışarıda ve aramızda. Tanıkların verdiği ifadeler ortadadır. Bu ifadelere rağmen babanın dışarıda özgürce dolaşması vicdanları rahatsız etmektedir. Buradan yüce Türk adaletine sesleniyorum. Acılı ailelerin acılarına merhem olun. Sorumsuz bir babanın cezasını sadece 13 yaşındaki bir çocuk çekemez. Ölen canlarımız Efe Yağız ve Elif'in bu vahim olayda tek bir kusuru yoktur. Elif odasında beşiğinin içinde, Efe Yağız pencerede Elif ile sohbet ederken can vermiştir.”

Selda Çinkılıç, mahkemede verilecek kararın tüm sorumsuz ebeveynlere emsal niteliğinde olması gerektiğini sözlerine ekledi.

“Öldürmeye kastetmiş”



Basın açıklamasına Elif Dursun’un annesi Nazmiye Dursun ve Efe Yağız Tepe’nin dedesi Alican Tepe de katıldı. Basın açıklaması boyunca gözyaşlarına hakim olamayan Elif’in annesi de tepkisini dile getirdi. Olayın basit bir kaza olmadığını ifade eden anne Nazmiye Dursun, “Elif içerideydi, Efe de dışarıdaydı. Hep camın oradaydı çocuklar. Öldürmeye kastetmiş” dedi.

Efe’nin dedesi de İ.A’nın cezasını çekmesi gerektiğini belirtti. Basın açıklamasının ardından Efe Yağız ve Elif için “adalet” sloganları atılarak, Beşiktaş Vodafone Park önündeki kartal heykeline karanfil bırakıldı.

Serdal Altıntepe