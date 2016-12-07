Orhangazi’de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Bir kargo şirketine ait kamyonun karşı şeride geçerek çarptığı hafif ticari araçta hayatını kaybeden 4 kişiden 3’ünün kardeş oldukları belirlendi. Ölen şahısların yaklaşık 1 hafta önce Gaziantep’ten Orhangazi’ye geldikleri ve dış cephe ustası oldukları saptandı.

Orhangazi-Bursa Karayolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Ahmet Ahmetoğulları (53) idaresindeki bir kargo şirketine ait 16 YR 766 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak karşı şeride geçmiş, karşı yönden gelmekte olan Mehmet Murat Durdu (34) idaresindeki 27 SY 121 hafif ticari araca çarptıktan sonra sürükleyip şarampole devrilmişti.

KAZADA ÖLENLERDEN ÜÇÜNÜN KARDEŞ OLDUKLARI BELİRLENDİ

Kazada hafif ticari araçta sürücü Mehmet Murat Durdu ile birlikte toplam 4 kişi araç içinde sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Kaza yerinden alınarak Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesetlerden 3’ünün kardeş oldukları belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra ölen kişilerin sürücü Mehmet Murat Duru ile birlikte kardeşleri Ercan Durdu (37), Mustafa Durdu ile birlikte çalıştıkları arkadaşları Murat Küçükoğlu (31) olduğu tespit edildi. Ölen 4 kişinin 1 hafta önce Gaziantep’ten Orhangazi’ye geldikleri ve şahısların dış cephe ustası oldukları ve Orhangazi’de bir iş aldıkları belirlendi. Öte yandan Orhangazi Devlet Hastanesi’ndeki incelemenin ardından ölen 4 kişinin cesetleri Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Ölen 3 kardeşten Ercan Durdu’nun evli ve 2 çocuk babası, Murat Küçükoğlu’nun da evli ve 1 çocuk babası oldukları tespit edildi. Kazaya neden olan kamyon sürücüsü Ahmet Ahmetoğlu’nun ise yaralı olarak kaldırıldığı Bursa Devlet Hastanesinde yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü kaydedildi.