Feci kazada ölen 9 kişi gözyaşlarıyla defnedildi

Dün Kahramanmaraş’ta meydana gelen kazada hayatını kaybeden aynı aileden Esra Avcı (16), Zeynep Avcı (34), Cengiz Avcı (11), Cuma Avcı (14), Yusuf Avcı (19), Celil Avcı, Cesur Avcı, İsa Avcı, Songül Avcı, Gaziantep Yeşilkent mezarlığında gözyaşı ve dualarla defnedildi.

Gelinliği mezarına bırakıldı

Kazada hayatını kaybeden ve nişanlı olduğu öğrenilen Esra Avcı’nın aldığı gelinliği yakınları tarafından mezarlığa getirildi. Evlenme hayali kuran ve gelinliğini kendi seçen Esra'nın giyemediği gelinliği mezarına örtüldü.

10 günlük asker olan ve vatani görevini Manisa’da yapan Emrah Avcı kazada eşini, 2 çocuğunu ve annesini kaybetti. Haberi askerde aldığını belirten Emrah Avcı, "Bana ailen kaza yapmış dediler, yaralı olduklarını söylediler 9 kişinin öldüğünü bilmiyordum. 2 çocuğum, karım ve annemi kaybettim. Anlayınca dünyam yıkıldı” diye konuştu.

Ölenlerin yakınlarının feryadı ise yürek dağladı.

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