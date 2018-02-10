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Feci kazada ölen 9 kişinin cenazeleri Gaziantep’e getirildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada ölen 9 kişinin cenazeleri Gaziantep'e getirildi.

Feci kazada ölen 9 kişinin cenazeleri Gaziantepe getirildi

10 Şubat 2018 19:04
Feci kazada ölen 9 kişinin cenazeleri Gaziantep’e getirildi - Tıkla İzle

Kaza, Kahramanmaraş-Kayseri yolu 32. kilometresi Beşoluk Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Avcı (40) yönetimindeki 46 P 9627 plakalı minibüs, Beşoluk mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Ali Daş idaresindeki 06 FZ 6350 plakalı hafriyat yüklü kamyona çarptı. Feci kazada, Gaziantep’te hurdacılık yapan aynı aileden Esra Avcı (16), Zeynep Avcı (34), Cengiz Avcı (11), Cuma Avcı (14), Yusuf Avcı (19), Celil Avcı, Cesur Avcı, İsa Avcı, Songül Avcı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler Gaziantep’e getirildi. Yeşilkent Mezarlığı morguna konulan cenazelerin, yarın defnedileceği öğrenildi. 

Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş

Etiketler: feci kaza, kahramanmaraş

 

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