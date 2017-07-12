Feci kazada ölen sürücünün askerliği bıraktığı ortaya çıktı

Gaziantep-Kahramanmaraş yolu üzerinde seyir halinde bulunan Muhammet Emin Kurt idaresindeki 46 LA 062 plakalı otomobil, yolun emniyet şeridinde park halinde bulunan 80 LP 974 plakalı kamyonun altına girmiş, kazada otomobil kağıt gibi ezilirken, araçta sıkışan sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, araç içerisinde bulunan askeri kimlik nedeniyle sürücünün asker olduğunu, sonraki yaptıkları araştırmada ise bir süre önce vatani görevini tamamladığını ve bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalıştığını belirlemişti.

Feci kazanın ardından yaşamını yitiren sürücü ile ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Yaklaşık 4 ay önce vatani görevini tamamlayıp, tezkere bıraktığı öğrenilen Muhammet Emin Kurt'un, memleketinde yaptığı iznin ardından sözleşmeli erbaş olarak görev yapabilmesi için 3 ay eğitim gördüğü ortaya çıktı. Kurt’un bomba imha ve mayın tarama uzmanı olarak görev yapacağını öğrenmesi üzerine görevin tehlikeli olduğunu söyleyen ailesinin baskısı ile eğitimi bırakarak, yeniden memleketine döndüğü belirtildi. Kuzeninde bulunan otomobili satın alan Kurt, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında işe başladı. Kurt, iş dönüşü meydana gelen feci kazada yaşamını yitirdi.

Mehmet Bulut

