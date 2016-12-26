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Feci kazalar kamerada!

Adana'da motosiklet sürücülerinin havada uçtuğu, araçların devrildiği trafik kazaları mobese kameraları tarafından görüntülendi

Feci kazalar kamerada!

26 Aralık 2016 10:22
Feci kazalar kamerada! - Tıkla İzle

Adana'da kural ihlali nedeniyle meydana gelen trafik kazaları mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Kentte suç oranlarının düşürülmesi ve suça karışanların tespit edilerek yakalanması amacıyla kurulan mobese kameralarına kentteki trafik kazaları da yansıyor. 

Görüntülerde, bir otomobilin kavşaktan karşıya geçmek isteyen bir motosiklete çarpması ve sürücünün sürüklenmesi yer alıyor. Gürselpaşa Mahallesi'nde ise bir motosikletin, caddeden sokağa dönmek isteyen otomobile çarpması ve sürücünün havada uçarak yere düşmesi yer alıyor. Başka bir görüntüde ise kavşakta bir otomobile çarpan minibüs ile başka bir kavşakta önüne çıkan otomobile çarpmamak isteyen hafif ticari aracın trafik lambasına çarparak devrilmesi yer aldı. 

Başka bir görüntüde de bir motosikletin yolun karşısına geçen bir kadının elindeki pazar arabasına çarptıktan sonra sürücünün sürüklenmesi ve kadının olayı izlemesi görülüyor. 

Yolun karşısına geçmek isterken üzerine gelen araçtan kurtulamayan bir yayaya otomobilin çarpması da kameralara yansıdı.  


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