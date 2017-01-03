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Feci kazalar kamerada

Adıyaman’da MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazalarında dikkatsizlik ve kural ihlali dikkat çekti.

Feci kazalar kamerada

03 Ocak 2017 10:50
Feci kazalar kamerada - Tıkla İzle

Adıyaman'da 2016 yılı içerisinde MOBESE kameralarına yansıyan trafik kazaları Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından basın mensuplarıyla paylaşıldı. Dağıtılan MOBESE görüntülerinde, özellikle kural ihlali ile sürücü ve yayaların dikkatsizlikleri ön plana çıkıyor. Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş kavşağındaki kazada, motosiklet ile otomobil çarpışıyor. Otomobilin çarptığı motosiklette bulunan sürücü metrelerce havaya fırlayarak yere düşüyor. Dursun Çavuş kavşağında kavşağı dönmek isteyen bir elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrelerce sürükleniyor. Yerde bir süre sürüklenen bisiklet sürücüsü daha sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkarak yerde bulunan elektrikli bisikletini kaldırıyor.

Hastane kavşağında meydana gelen kazadaysa, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gelen bir otomobil kontrolden çıkarak önce refüje, daha sonra ise karşı şeride geçiyor. Saat Kulesi kavşağında otomobil ile motosiklet çarpışıyor. Yaşanan kazada motosiklet üzerinde bulunan iki kişi olayı ufak sıyrıklarla atlatıyor.

Köy hizmetleri Kavşağında ise sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil refüje çıkıyor. Refüje çıkan otomobil daha sonra araçlara çarparak durabiliyor. Köy Hizmetleri kavşağında bir başka kazada ise hafriyat kamyonu ile hafif ticari araç çarpışıyor. Kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geliyor.

DSİ kavşağında meydana gelen trafik kazasında ise ağır ilerleyen trafikte bulunan bir otomobile hızla gelen bir otomobil arkadan çarpıyor. Yaşanan kazada araçlarda maddi hasar meydana geliyor.
DSİ kavşağında meydana gelen bir başka kazada ise kırmızı ışıkta geçen bir motosiklet, yolcu otobüsüyle çarpışıyor. Meydana gelen olayda motosiklet otobüsün altında kalırken motosiklet sürücüsü ise metrelerce yerlerde sürükleniyor.

Hastane Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobille yola yeni çıkan bir başka otomobil çarpışıyor. İki otomobilin çarpışması sonucu maddi hasarlı trafik kazası meydana geliyor.
Karapınar Mahallesi'nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir yaya son anda fark ettiği otomobilin karşısında ne yapacağını şaşırıyor. Önce duraklayan daha sonra sağa sola kaçmaya çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaralanıyor.

Dursun Çavuş kavşağında kırmızı ışıklarda bekleyen bir otomobile ise ışıklarda duramayan bir hafriyat kamyonu çarpıyor. Olayda maddi hasarlı trafik kazası meydana geliyor.
DSİ kavşağında bir bisiklet sürücüsü bisikletiyle beraber yolun karşı tarafına geçmeye çalışıyor. Bisiklet sürücüsünün yola çıkmasıyla birlikte yeşil ışıkta ilerleyen bir kamyonet bisiklete çarpmamak için manevra yapsa da bisiklete çarpıyor. Olayda bisiklet sürücüsü yaralanıyor.
Valilik kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil ile başka bir otomobil çarpışıyor.
Polis Evi önünde U dönüşü yapan bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çıkarak elektrik direğine çarpıyor. Sanayi kavşağında kırmızı ışık ihlali yapan bir kamyonet ile otomobil çarpışıyor. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabiliyor.

Dursun Çavuş kavşağında dönüş yapan hafif ticari araç kontrolden çıkarak kaldırımda bulunan reklam panolarına çarpıyor. Valilik kavşağında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir yaya seyir halindeki araçların ortasında kalıyor. Araçların ortasında kalan yayaya bir minibüs çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koşuyor. Atatürk Caddesi Belediye Binası önünde ise yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir yaya arkasına dönerek durakta bekleyen arkadaşlarına el sallayarak ilerliyor. Önüne bakmadan ilerleyen yayaya seyir halindeki bir otomobil çarpıyor.

Valilik kavşağında kırmızı ışıklarda bekleyen bir otomobil bir başka otomobil arkadan çarpıyor.
Sanayi kavşağında yola kontrolsüz bir şekilde çıkan bir otomobile ise trafikte hızla ilerleyen bir başka otomobil çarpıyor. Polis Evi önünde meydana gelen bir başka kazada ise kontrolsüz bir şekilde U dönüşü yapan otomobil ile seyir halindeki motosiklet çarpışıyor. 

Cihan Kizir

Etiketler: Adıyaman, mobese kameraları, trafik kazaları


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