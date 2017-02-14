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FED Başkanı konuştu, dolar yeniden hareketlendi

FED Başkanı Janet Yellen'ın faiz artırımıyla ilgili 'çok beklemek doğru olmaz' şeklindeki sözlerinin ardından dolar yeniden yukarı yönlü hareketlendi.

FED Başkanı konuştu, dolar yeniden hareketlendi

14 Şubat 2017 21:46

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın, "faiz artırmada uzun süre beklemenin doğru olmayacağı" yolundaki konuşması üzerine, gün içinde büyük ölçüde gerileyen doların yönü yeniden yukarıya döndü.

BİR ANDA FIRLADI, ARDINDAN YENİDEN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Yellen'ın konuşması öncesinde 3.6393 liraya kadar gerileyen dolar 3 kuruş dolayında bir artışla 3.6809 liraya kadar yükseldi. Ancak dolar kısa süre içinde yeniden aşağı yönlü hareket etmeye başladı.

Dolar saat 19:15 itibariyle 3.66 civarında seyrediyor.

YELLEN: FAİZ ARTIRIMI İÇİN FAZLA GECİKMEYELİM

Fed Başkanı Janet Yellen, ABD Senatosu'nda yaptığı konuşmada, Fed'in faizleri yükseltmekte gecikmesi durumunda, ekonomideki olası gelişmelere hızlı tepki vermekte zorlanacağı uyarısında bulundu.

Yellen, böyle bir gecikme sonucunda, hızlı faiz artırımlarına zorlanabileceğine ve böyle bir durumda da ekonomide yeniden bir daralma riski doğabileceğine dikkat çekti.

Etiketler: dolar yeniden hareketlendi, FED Başkanı konuştu, janet yellen


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