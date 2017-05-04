"FED Haziran Ayını İşaret Etti"

Alınan karar ile değerlendirmelerde bulunan Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lina Barokas, “Karar sonrası, FED’in Haziran ayında faiz yükseltme ihtimalinin arttığını ifade etti. Bu olasılığın artması ile Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kutay Gözgör de “FED kararı sonrası Dolar’ın küresel olarak bir miktar değer kazandığını” ekledi.

Haziran Ayında Faiz Artışı Beklentisi Yükseldi

FED toplası ardından Lina Barokas değerlendirmelerini şu cümleler ile ifade etti; "Piyasaların merakla takip ettiği bir FED toplantısını daha geride bıraktık. Faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmeyen FED, gelecek dönemde “kademeli faiz artışlarının” olacağı vurgusunu tekrardan yaptı. Özellikle, ABD ekonomisinin 12 aylık enflasyon rakamlarının, %2 hedefine yaklaştığı, ekonomide karşılaşılabilecek risklerin “genel olarak dengeli” olduğunu belirtti. Geçen Cuma %0,7 olarak açıklanan ABD 1. Çeyrek büyüme rakamlarının, dönemsel olduğu söylendi. Bu ifadeler FED’in büyüme hızının düşmesini fazla dikkate almadığını bu yüzden genel olarak şahin olarak algılandığını söyleyebiliriz. Bu açıklamaların ardından FED’in haziran ayı faiz artırım ihtimali yaklaşık %74’e, eylül ayı ihtimali ise yaklaşık %86’ya yükseldi. Bu rakamlar sonrası, piyasaların Haziran ayı toplantısında faiz artırımı beklentisi içerisinde olduğunu görüyoruz. Dolar endeksine baktığımızda, karar öncesi 99.00 seviyesi yakınlarında olan Dolar endeksi, karar sonrası sınırlı bir yükseliş ile 99.50 seviyesine doğru yükseliş kaydetti."

FED Kararından Altın Fiyatları Etkilendi

Faiz yükseliş beklentileri nedeni ile Doların küresel olarak değer kazandığını ifade eden Lina Barokas; "FED'in Haziran ayında faiz yükseltebileceğine yönelik beklentinin oluşması sonrası dolar bir miktar küresel olarak değer kazanırken, altın fiyatlarında geri çekilmeler hız kazandı. Ons bazında altın fiyatları önemli destek olan 1230 seviyesine yaklaştı. Bu seviyenin kırılması halinde 1210 izlenebilir. Gram altın ise 140 TL seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Dolar TL kuru ise önemli destek olan 3.50 bölgesini test etse de aşağı yönlü geçemedi. Ancak TL lehine fiyatlamalar devam ediyor" şeklinde konuştu.