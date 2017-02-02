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FED politika faizini değiştirmedi

FED yılın ilk toplantısında faiz kararını açıkladı. Kurum, toplantı sonunda para politikasını koruduğunu bildirirken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) karar metninde bir sonraki faiz artışına yönelik ipucu verilmedi.

FED politika faizini değiştirmedi

02 Şubat 2017 10:09

ABD Merkez Bankası (FED) yılın ilk toplantısında faiz kararını açıkladı. Toplantı sonuçlarına göre, kurul politika faizini sabit tutma kararı aldı. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) karar metninde bir sonraki faiz artışına yönelik ipucu da verilmedi. Türkiye piyasası ise FED'in faiz kararına tepki vermedi. FED'in faiz kararı öncesi 3.7685 seviyesinde olan dolar TL, karar sonrası 3.7659 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise karar öncesi 4.0555 seviyesinden işlem görürken; karar sonrası 4.0535 seviyesinde hareket etti.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi toplantının ardından yayınlanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararını oybirliğiyle aldığı bildirildi. FED kararını değerlendiren XTB Menkul Kıymetler Araştırma Müdürü Arzu Toktay, "ABD'de dün açıklanan verilere göre ADP özel sektör istihdam artışı Ocak ayında 246 bin kişi ile piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gerçekleşti. Günün bir diğer önemli verisi ise ISM imalat sektörü endeksiydi. Ocak ayında 54,5'ten 56,0 puana yükselen endeks, ekonomik büyüme için olumlu değerlendirilebilir" dedi.

"Trump'ın politikaları dolardaki değer kaybına sebep"
Olumlu gelişmelere rağmen dolar endeksinde değer kaybının devam ettiğini ifade eden Toktay, "Raporun detaylarına baktığımızda, söz konusu dönemde sektörün istihdam koşullarının iyileştiğini ve yeni siparişlerin arttığını görmekteyiz. Tüm bu gelişmeleri bir araya getirecek olursak, işgücü piyasasında iyileşmenin devam ettiğini ve ekonomik aktivitenin canlılığını koruduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen dolar endeksinde (DXY) değer kaybı devam ediyor. Bu durumun sebeplerinden biri, yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına dair belirsizlik. İkinci sebep ise para politikasına dair belirsizlik olarak gösterilebilir" diye konuştu.

"Kurum açıklama metninde istihdam koşullarında iyileşmenin sürdüğüne yer verirken, yatırımlardaki zayıf seyre dikkat çekti" diyen Toktay sözlerini şöyle tamamladı: "Genel hatlarıyla baktığımızda metnin piyasada beklendiği gibi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak; üyelerin Trump politikaları sebebiyle temkinli davranması ve faiz artırım süreci ile ilgili net açıklama yapmaktan kaçınmaları, Dolar'daki zayıflığın sebeplerinden biri olarak öne çıkıyor". 

Etiketler: dolar, faiz, fed, Trump


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