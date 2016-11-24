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Fedakar öğretmen

Muş'ta köy okulunda görev yapan ücretli öğretmen, ders saatlerinin dışında köyde okuma yazma bilmeyen kadınlara da eğitim veriyor.


24 Kasım 2016 09:42

Merkeze bağlı Güdümlü köyünün Kurtuluş mezrasında ücretli olarak görev yapan 28 yaşındaki Cengiz Sur, örnek davranışta bulunuyor. Prefabrik tek derslikli okulda öğrencilerine eğitim veren fedakar öğretmen Cengiz Sur, ders saatlerinin ardından ve okulların tatil olduğu günlerde de kadınlara eğitim veriyor.

Gelin-kaynana aynı kursta

Kurtuluş mezrasında yaşayan ve okuma yazma bilmeyen gelin ve kaynana da okuma-yazma ve Türkçe öğrenmek için kursa katılıyor. Cahil kalmamak için geliniyle birlikte kursa katıldığını söyleyen kaynana Bircan Kaya, "Okuma yazma bilmediğim için gelinimle birlikte okula geldim. Cahil kalmak istemiyorum, gelinimin de cahil kalmasını istemiyorum. Biz okuma yazma öğrenmek istiyoruz. Evde kimse kalmadığı için torunumu da yanımıza aldık ve kursa geldik" dedi.

Kaynanasıyla birlikte kursa katılan Nafiye Kaya ise, okuma yazma bilmediği için kursa geldiğini ve cahil kalmak istemediğini söyledi.

Kursiyerlerde Elif Yıldırak da, köyde okuma yazma bilmeyen tüm kadınların kursa katıldığını belirterek, "Okuma yazma öğrenmek için kursa geldik. Köyde okuma yazma bilmeyen tüm kadınlar birlikte okula geliyoruz. Öğretmenimiz çocuklarımıza ders verdikten sonra bize de ders veriyor" dedi.

"Dilim yoktur, derdim çoktur"

Okuma yazma bilmediği için kendisini ifade edemediğini söyleyen 65 yaşındaki Fatma Yıldırak ise, "65 yaşındayım ve 12 çocuğum var. Çocuklarım da doğru düzgün okula gitmedi. Ben de okuma yazma bilmiyorum. Okuma yazma öğrenmek için, kendini ifade edebilmek için kursa katıldım. Dilim yoktur, derdim çoktur" diye konuştu.

"Cahil kadın yoktur, okuyamayan kadın vardır'

"Cahil kadın yoktur, okuyamayan kadın vardır" diyen ve bunun da ülkemizin en büyük sorunlardan biri olduğunu belirten fedakar öğretmen Cengiz Sur, şöyle konuştu:

"Ben de bu doğrultuda görev yaptığım köyde okuma yazma bilmeyen velilerime okuma yazma öğretiyorum, Türkçe konuşamayan velilerimize de Türkçe öğretiyorum. Burada öğrencilerimi gönderdikten sonra, ders saatlerimin dışında velilerime ders veriyorum."

Köyde okuma-yazma oranının düşük olduğunu ifade eden Cengiz Sur, kursa gelenler arasında gelin-kaynana ile 65 yaş üzeri kadınlar olduğunu ve onlara hem okuma yazma hem de Türkçe öğrettiğini sözlerine ekledi. 

Nejdet Armağan
MUŞ


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