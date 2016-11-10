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Fedakar öğretmenler iş başında

Şırnak’ın Silopi ilçesi İstiklal İlk-Ortaokulu yöneticileri ve öğretmenleri büyük bir fedakarlık örneği göstererek izin saatlerinde okulu boyuyor.

Fedakar öğretmenler iş başında

10 Kasım 2016 14:18
Fedakar öğretmenler iş başında - Tıkla İzle

İstiklal İlk-Ortaokulu idareci ve öğretmenleri dersten arta kalan zamanlarında ve hafta sonlarında okulun boyası ve eksikliklerinin giderilmesi için çalışıyor. Öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmeleri için çaba harcayan öğretmenler temin ettikleri boya ve fırçalar ile sınıflarda ve okulun dış çevre duvarı ile iç kısmını boyadı. Büyük bir fedakarlık örneği sergileyen öğretmenler izinlerini okullarını güzelleştirmek için uğraşıyor. Fırçayı kapan öğretmenler üstlerinin kirlenmesine aldırış etmeden boya ve badana yapıyor. İstiklal İlkokulu öğretmeni Fatma İçalan, “İstiklal ilkokulunun öğretmenleri olarak her hafta sonu boş vakitlerimizi bu şekilde değerlendiriyoruz. Daha güzel bir şekilde okulumuzu eğitim alabilecek bir şekle getirebilmek için okulumuzun eksiklerini birlikte öğretmenlerimizle birlikte tamamlıyoruz. Okulumuzun boyası eksik boyalarımızı tamamlıyoruz öğretmen arkadaşlarımız ile birlikte. Daha sonra okulumuzun materyal eksiklikleri var. Müdür beyle birlikte eksiklerimizi tamamlıyoruz. Yani amacımız daha güzel bir eğitim ortamı oluşturmak. Bu yüzden hep birlikte el ele vermiş bir şekilde çalışıyoruz. Gönüllü bir şekilde çalışıyoruz. Yani hepimiz hafta sonlarımızı burada gönüllü olarak geçiriyoruz” dedi.

Öğretmenler gönüllü boyacılık yapıyor
İstiklal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Okan Özkurt, “Gönüllüler sayesinde okulumuzda dış boyama ve iç boyama gerçekleştirdik. Sınıflarımızı boyadık. Dışarıda duvarlarımızı okul dış bahçe duvarlarını boyadık. Ayrıca demirleri boyadık. Daha da bununla durmayacağız. Daha da yeniliklerimizi açacağız. Okul için ne gerekiyorsa gönüllü olarak hepsini yapmak istiyoruz. İnşallah bu konuda değerli arkadaşlarımızdan yardım alabiliriz” diye konuştu.
Silopi İstiklal İlk-Ortaokulu Müdürü Özhan Özyer ise okullarını gönüllü olarak öğretmenlerle birlikte boyadıklarını söyledi. Özyer, “Bu sene buraya görevlendirme ile geldim. İlk geldiğimizde okulun ortamı çok güzel değildi. Bizim okulumuzdaki görevli öğretmenler bu işte okulumuzun boyanmasında gönüllü oldular ve bizler de kendilerine destek verdik. Bu konuda onlara sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ayaz Müldür 


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