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Feghouli ile N’diaye tribünde

Galatasaray’da kart cezalısı olan Sofiane Feghouli ile Badou N’diaye Gençlerbirliği mücadelesini tribünden takip etti.

Feghouli ile Ndiaye tribünde

03 Kasım 2017 21:18

Galatasaray, Süper Lig’in 11. haftasında evinde Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada Sofiane Feghouli ile Badou N’diaye’den cezaları nedeniyle yararlanamadı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Feghouli ile N’diaye, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti. Sahadaki takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan ikili, gollerden sonra da sevinmeyi ihmal etmedi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Feghouli’ye 3 maç ceza vermişti. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

Etiketler: galatasaray, Sofiane Feghouli

 

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