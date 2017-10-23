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Feghouli: 'Lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz'

Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Sofiane Feghouli, sosyal medyadan Fenerbahçe derbisine ilişkin paylaştığı mesajda “Biz bu derbiyi kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Feghouli: Lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz

23 Ekim 2017 14:56

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, dün akşam oynanan maçta evinde ezeli rakibi Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Muhteşem atmosfer için taraftara teşekkür eden Feghouli'nin mesajı şu şekilde: 

“Ne yazık ki hakem kararları bizim aleyhimize oldu. Biz bu derbiyi kazanmak için çok çalıştık ve hepimiz hayal kırıklığı yaşadık. Ancak olaylara olumlu tarafından bakmak lazım, lider ve yenilmez olarak devam ediyoruz.”  

Etiketler: Feghouli, galatasaray

 

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