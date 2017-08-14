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Feghouli: 'Şampiyonluk için geldim'

Galatasaray’ın yeni transferi Feghouli, sarı-kırmızılı takıma geldiği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Buraya şampiyon olmak için geldim, şampiyonluk istiyorum" dedi.

Feghouli: Şampiyonluk için geldim

14 Ağustos 2017 21:59

Galatasaray’ın yeni transferi Feghouli, sarı-kırmızılıların Türk Telekom Stadyumu’nda Kayserispor ile oynayacağı lig maçı öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Feghouli, “Açıkçası uzun zamandır Galatasaray’a imza atmak için bekliyordum ama şartlar bazen böyle olabiliyor. Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadyumu’na geldim; çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem. Sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla tanışıp idmanlara başlamak ve bu sahada çıkıp oynamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk için geldim"

Galatasaray'a şampiyonluk yaşamak için geldiğini belirten 27 yaşındaki oyuncu, “Buraya şampiyon olmak için geldim, şampiyonluk istiyorum. İyi çalışmam lazım. 5 yıllık bir kontrat imzaladım; Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat. Umarım her şey istediğim gibi olur” diyerek sözlerini noktaladı. 


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