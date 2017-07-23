Feghouli'de işlem tamam

Galatasaray’da transferde ikinci dalganın startı dün verildi. Sarı-kırmızılılarda Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano’nun ardından Feghouli, Fernando ve İmbula için girişimler başladı.

Başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Cenk Ergün ilk olarak Fransa’nın yolunu tuttu. İkili bir süredir gündemi meşgul eden Cezayirli futbolcu Feghouli ve menajeri ile biraraya geldi. Daha önce 27 yaşındaki futbolcu için kulübü West Ham ile 4.5 milyon euroya anlaşan sarı-kırmızılılar dün de futbolcu ile her konuda el sıkıştı. Taraflar arasındaki anlaşmanın ise 4 yıllık olacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu yapılan protokolle Galatasaray’dan her sene için 3.1 milyon euro garanti para alacak.

Denayer de listede

Özbek ve Ergün ikilisinin Feghouli’den sonraki durağı İngiltere olacak. Sarı-kırmızılar Manchester City’den Fernando ile Stoke City’den İmbula için kulüpleri ile son pazarlıklarını yapacak.

Bu iki isimden Brezilyalı futbolcu Fernando şu an itibariyle Galatasaray’a daha yakın duruyor. Cim-Bom’un yıldız futbolcu için 5.5 milyon euro bonservis ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Öte yandan sarı-kırmızılıların bu seferinde ayrıca City yönetimi ile Jason Denayer’in durumu da masaya yatırılacak. Cim-Bom genç stoperi bonservisiyle almak için teklif yapacak.

28 maçta forma giydi

West Ham’a, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Valencia’dan gelen Cezayirli futbolcu Feghouli, lig, kupa ve Avrupa’da 28 maçta şans buldu. 27 yaşındaki oyuncu, 4 kez rakip ağları havalandırırken, 3 de asist yaptı.

Nevzat Dindar - Milliyet gazetesi