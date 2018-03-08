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Feghouli’den Cenk Ergün’e veda

Galatasaray’ın Cezayirli yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Galatasaray’da Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılan Cenk Ergün’e veda mesajı yayınladı.

Feghouliden Cenk Ergüne veda

08 Mart 2018 13:16

Galatasaray’ın sezon başında West Ham United’dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Sofiane Feghouli Cenk Ergün’e veda etti. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Galatasaray Futbol Direktörlüğü görevine son verilerek kulüp ile ilişkisi kesilen Cenk Ergün’e veda mesajı gönderdi. Feghouli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bu yaz Galatasaray’a gelmem için gösterdiği emekten dolayı Cenk Ergün’e teşekkür etmek istiyorum. Hayatta olduğu gibi, futbolda da insanlar gelip geçer. Bu nedenle bir yönetici veya insan olarak iyi şekilde anılmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Senin bunu en iyi şekilde başardığını bilmeni istiyorum. Seni tebrik ediyor ve gelecekteki işlerin için başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi. 

 

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