Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Mezunlar Derneği (GTÜMED) tarafından organize edilen Mezunlar Buluşması, GTÜ Kampüsünde bulunan Gölet Park’ta yapıldı. Etkinlikte eski mezunlar yıllar sonra üniversitelerinde olmanın heyecanını doyasıya yaşadı. Programa Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Babür Özçelik, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol, Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sami Divleli, GTÜ akademik-idari personeli ve mezunlar katıldı. Programda 2010 yılında Gebze’de yaşanan sel felaketi nedeniyle kep giyemeyen GTÜ mezunları 6 yıl sonra kep ve cübbelerini giyerek mezuniyet plaketlerini protokoldeki davetlilerden aldılar.

Törene aileleri ile birlikte katılan mezunlara ilk olarak hitap eden GTÜMED Başkanı M. Türker Takcı, mezunlar derneğinin faaliyetlerinden söz etti. GTÜ mezunlarından devam eden öğrencilere staj ve iş bulmada yardımcı olmaları isteminde bulunan Takcı, “Hepinizi Mezunlar Derneğinde yer almaya, mezunlarımız için, mezun adaylarımız için ve üniversitemiz için çalışmaya davet ediyorum.” şeklinde konuştu. Mezunlar Derneği’nin düzenlediği programda konuşan ve mezunları yeniden üniversitede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün ise “Bugün yaşadığımız coşku ve heyecanın nedeni, ürettiğimiz eserlerin en değerlisi ve en kalıcısı olan mezunlarımızla tekrar bir araya gelmiş olmak ve bu mutluluk fotoğrafını sizlerle paylaşmaktır” dedi.

“GTÜ değer katıyor”

Sürekli çehresinin değiştiği üniversitenin öğrencilerine her geçen gün daha çok imkanlar sunduğunu belirten Rektör Görgün, bu sene ilk defa her öğrenciye verilen burs imkanlarından, öğrenciler için 24 saat yaşayacak bir kampüs hedeflerinden söz etti. Her sene URAP tarafından yapılan “Türkiye’nin En İyi Üniversiteleri” araştırmasında, bu sene üniversitenin 5. olarak büyük bir başarıya imza attığını ifadelerine ekleyen Görgün, sanayide, bürokraside ve sosyal hayatta GTÜ’ nün referansları ve elçileri olarak nitelendirdiği mezunlara asla üniversitelerinden kopmamaları telkininde bulundu. Etkinlikte konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sami Divleli, kurumları adına her zaman GTÜ’ nün yanında olduklarını belirttiler. GTÜ 2016 İşletme Yüksek Lisans Mezunu olan Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ise lisans mezuniyetinden 40 yıl sonra kendinde akademik kariyer isteği uyandıran GTÜ’ nün çevresine değer katarak Türkiye’nin en önemli üniversiteleri arasına geldiğini belirtti.