Felç geçiren genç askere gidememenin üzüntüsünü yaşıyor

Kütahya'nın Gediz ilçesi Gümele köyünde yaşayan Nurettin Kazak'ın 2014 yılında geçirdiği motosiklet kazasında belden aşağısı felç oldu. 17 yaşında geçirdiği kazadan sonra hayata küsmeyen Kazak, arkadaşları askere çağrılırken kendisi askere gidememenin üzüntüsünü yaşıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğini bildiğini söyleyen Nurettin Kazak, Gümele köyünden 1997-3 tertip askere giden yaşıtlarının düzenlediği asker eğlencelerine 10 arkadaşı tarafından davet edildiğinde çok duygulandığını söyledi. Kazak ''Geçirdiğim kazadan sonra ilkokuldan beri beraber olduğum arkadaşlarım daima bana destek oldular. Hiçbir zaman benden uzaklaşmadılar. Ankara'da 90 gün, Afyon'da 45 gün fizik tedavi gördüm. Asker eğlenceleri için beni Afyon'dan getirdiler. Bana biz 10 kişi olarak bu köyden askere gitmiyoruz, seninle beraber 11 kişi olarak askere gidiyoruz dediler. Onlar her zaman bana kardeş oldular. Benim bir kardeşim vardı, şimdi 11 kardeşim oldu. Keşke devlet imkan verse masa başında bile olsa askerliğimi yapabilsem'' diye konuştu.

Eğlencelerde askere gidecekmiş gibi ağırlandığını anlatan Kazak, ''15 gündür çok muhteşem zamanlar geçiriyorum. Çevre köylere beni asker eğlencelerine götürüyorlar. Her arkadaşım yöremizde adet olan asker yemeği davetine beni de evine çağırıyor. Arkadaşlarımın anneleri, babaları beni tıpkı askere gidecekmiş gibi ağırlıyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır. Fizik tedavim devam ediyor. İnşallah onlar teskere alıncaya kadar arkadaşlarımı ayakta karşılamak için elimden geleni yapacağım. Arkadaşlarım bana yürüyeceksin diyorsa ben bunu başaracağım. Akülü arabam arızalandı, bir de spor yapmak için özel araba ihtiyacım var. İnşallah onları da almaya çalışacağım ve gayret edip iyileşeceğim'' ifadelerini kullandı.

Nurettin Kazak'ın arkadaşları ise, ''Biz Nurettin'le beraber Gediz Gümele köyünde 11 askeriz. Vatan savunmasında Nurettin kardeşimiz daima aklımızda olacak. Eminiz ki çocukluktan beri birlikte olduğumuz kardeşimizde bizler için daima dua edecektir. Eğlencelerimize katılan, destek veren ve en önemlisi kardeşimiz Nurettin'e izin verip bizimle beraber olmasını sağlayan anne ve babasına çok teşekkür ediyoruz'' dediler.

Yunus Daşdemir