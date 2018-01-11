Felçli hasta taşıyan otomobil kaza yaptı: 1 yaralı

Kaza, İzzet Baysal Mahallesi Çakmaklar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belden aşağısı felç olan babasını rapor almak için hastaneye götüren Melih Özkan idaresindeki 14 FJ 908 plakalı otomobil, Zerdali sokak yönünden gelen Fikri Sezer İyilik idaresindeki 34 ACK 020 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan Fikri Sezer İyilik, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Melih Özkan’ın otomobilinde bulunan 77 yaşındaki felçli hasta Satılmış Özkan ise, olay yerine gelen başka bir ambulansla aynı hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Faruk Çidem