Felçli hastalar Ergoterapi sayesinde normal yaşama dönüyor

Bolu İzzet Baysal Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde açılan Ergoterapi Ünitesi’nde tedavi gören felçli yada kaza sonucu el-kol becerilerini kaybeden hastalar uzman doktorlar sayesinde becerilerini tekrar kazanarak normal yaşama geri dönüyorlar. Hastanede oluşturulan Ergoterapi Ünitesi’nde bulunan banyo, mutfak, yatak odası gibi bölümlerde, günlük yaşamda normal bir insanın kullanması gereken araç ve gereçler üzerinde çalışan hastalar, bir başkasının yardımına gerek kalmadan hayatlarını sürdürmeyi öğreniyorlar. Ayakkabı bağcığı bağlama, vida çevirme, kapı kilitleme, çamaşır asmak gibi aktivitelerin yaptırıldığı Ergoterapi Ünitesi’nde her gün 10 hasta çeşitli zamanlarda tedavilerine devam ediyor.

Hasta yakınları da eğitiliyor

Felçli hastaları rehabilitasyonda amacın hastaları önce oturtmak daha sonra da yürütmeye çalışma olduğunu belirten Uzman Doktor Gönül Canpolat, “Hastalarımız eve gittiklerinde birçok sorunla karşılaşacak ve ev hayatına adapte olmaları gerekiyor. Kaba motor hareketlerinden sonra evde daha rahat hareket edebilmeleri için ince motor hareketleri dediğimiz el becerileri de artması gerekiyor. Bunun için mutfak, banyo, yatak odası bölümlerinden oluşan Ergoterapi Ünitesi’nde bir ev modeli oluşturduk. Amacımız taburcusu yaklaşan hastaları ünitemize getirerek oturma ve yürüme aşamasından sonra evde neler yapabileceklerini öğretmek, ince motor becerilerini kazandırmak ve onları hayata hazırlamak. Aynı zamanda amacımız hastaların yanında refakatçilere de eğitim verebilmek. Bu anlamda bir de refakatçi eğitim okulu açtık. Hasta yakınlarının karşılaşabileceği zorluklarla ilgili fizyoterapist, ergoterapist, psikolog ve diyetisyenlerimiz toplu olarak dersler veriyor” dedi.

“Hastaların problemlerine yönelik çalışıyoruz”

Ergoterapi Ünitesi’nde hastaların tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Ergoterapist Ebru Nur Kemaloğlu, “Günlük yaşam aktiviteleri dediğimiz alan hastanın sabah yataktan kalkıp gece yatağa girene kadar bir gün içinde yaptığı her şeydir. Bunlar kişinin kendine bakım aktiviteleri, iş üretkenlik aktiviteleri, öğrenciyse okulu, serbest zamanı yada mesleği olabilir. Bu alanlara yönelik nasıl problemleri varsa o problemlere odaklanıp çalışıyoruz. Aynı zamanda el rehabilitasyonu, duyu bütünleme terapisi yapıyoruz. Çünkü duyusal, fiziksel ve mental becerilerinde problemler varsa bunları da kazanması gerekiyor ki günlük yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilsin” şeklinde konuştu.

Ergoterapi Ünitesi’nde yaklaşık 3 aydır tedavi gördüğünü söyleyen 51 yaşındaki Metin Şahin, “Kol ve bacağımı hiç kullanamıyordum. Burada sol kolumla kapıyı açmayı, elektriği açmayı, sol taraftan giyinmeyi sağ taraftan soyunmayı öğrendim. Parmaklarımı çalışır hale getirdim” dedi.

Ünitede tedavi gören bir diğer hasta olan 60 yaşındaki Emine Yılmaz ise şunları kaydetti:

“Kaşığı ağzıma götüremiyordum şimdi götürebiliyorum. Saçımı tarayamıyordum. Şu an kısmen tarayabiliyorum. Evde hiçbir şey yapamıyordum ama buraya geldiğimden beri yemek yapabiliyorum, soğan, sarımsak soyuyorum. Evimde genel işleri yapabiliyorum.”

Faruk Çidem