Diğer
Kategoriler

Felçli sokak köpeği hayvan barınağında sağlığına kavuştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilen doğuştan felçli çoban köpeği, gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuşarak yürümeye başladı.

Felçli sokak köpeği hayvan barınağında sağlığına kavuştu

19 Temmuz 2017 12:17

‘Mersin’de sokak hayvanları artık sahipsiz değil’ sloganıyla yola çıkan ve kentte yaşayan sokak hayvanları için hayata geçirdiği projelerle onlara şefkat elini uzatan Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir hayvanın daha umudu oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi ekipleri tarafından Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine Gözne Geçici Hayvan Bakımevi’ne getirilen 'Dost' adlı çoban köpeği, bakımevinde tedavi altına alındı. Yürüme engelli köpek,bakımevinde gördüğü tedavi sonrasında sağlığına kavuştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından tedavi altına alınan Dost, her gün kendisine yapılan fizik tedavi ve masaj uygulaması ile 4 ay gibi kısa bir sürede yürümeyi başardı. Dost, şimdi tıpkı bakımevindeki diğer köpekler gibi yürüyor, koşuyor, hatta onlarla oyun oynuyor.

Bakımevine geldiği günden itibaren personel tarafından uygulanan tedavinin başarılı olmasında, gösterilen yoğun ilgi ve sevginin en önemli etken olduğunu ifade eden Geçici Hayvan Bakımevi veterineri Mehmet Cücük, “Dost, bakımevimize geldiğinde perişan haldeydi. Yürüyemiyordu ve çok zayıftı. Hiç bakım görmemişti. Büyük ihtimalle doğuştan belden aşağısı tutmuyordu. İlk 15 gün serumla besledik. Daha sonra fizik tedaviye başladık. Kalça kısımlarına, bacaklarına her gün masaj yaptık. Yürüyüş egzersizleri düzenledik. Bıkmadan usanmadan 3 ay boyunca tedavi ettik. 3 ay tek bir köpekle ilgilenmek herkesin yapacağı bir şey değil. Dost, malak ve kangal karışımı özel bir çoban köpeği. Şimdi gayet sağlıklı, oyun arkadaşlarıyla anlaşıyor. Veterinerinden bakıcısına kadar kocaman bir ekibin sevgisiyle cesaretini toplayarak yürüdü" dedi. 

Etiketler: Hayvan Barınağı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımev


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 29°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!