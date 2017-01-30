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Felçli vatandaş Başkentin ayazında sokakta yaşıyor

Başkent'in soğuğunda sokakta kalan felçli Veysek Kılıçkaya, "Ayağım kangren oldu, doktor 'böyle giderse ayağını keseceğiz' dedi. Zaten belden aşağısı felçli haldeyim. Başımı sokabileceğim kapalı bir alan ve yemek yardımı istiyorum" dedi.

Felçli vatandaş Başkentin ayazında sokakta yaşıyor

30 Ocak 2017 14:42
Felçli vatandaş Başkentin ayazında sokakta yaşıyor - Tıkla İzle

Maddi sıkıntılardan dolayı eşinin ailesiyle anlaşamadığını ve kendisini dışladıklarını iddia eden 50 yaşındaki Veysel Kılıçkaya, ona bakan tek oğlunun da cezaevine girmesiyle sokakta kimsesiz kaldı. Ankara Siteler'de esnafın yardımıyla karnını doyuran Kılıçkaya aynı zamanda felçli olduğundan tekerlekli sandalyeye bağlı yaşıyor.

"Eskisi gibi beraber olalım istiyorum"
Eşine barış çağrısında bulunan ve ilgililerden yardım bekleyen Kılıçkaya, "Dışarıda kalıyorum devamlı, ailem almıyor. 28 senelik evliyim, para yüzünden beni dışlıyorlar, 1 buçuk senedir ailemle görüşmüyorum, ne eşim benim yüzümü gördü ne de ben eşimin yüzünü gördüm. Eşim abilerinin lafına bakıyor, ne geliyor ne gidiyor. Bir oğlum var küfür yüzünden arkadaşını vurdu ve cezaevine girdi. Zaten o cezaevine girdikten sonra benim hayatım kaydı, durumum iyiydi oğlum bana bakıyordu. Esnaflarımız yardım ediyor, bakıyorlar bana burada. Ayağım kangren oldu, doktor 'böyle giderse ayağını keseceğiz' dedi. Zaten belden aşağısı felçli haldeyim. Başımı sokabileceğim kapalı bir alan ve yemek yardımı istiyorum. Eşimle hiç kavga dövüşüm olmadı, hayatta bir tokat vurmuş bir insan değilim. Eskisi gibi beraber olalım istiyorum. Son olarak zenginlerden, yardımseverlerden yardım istiyorum, akülü sandalye olursa benim için daha rahat olur, bununla kollarım dayanmıyor" diye konuştu.

"Bir insan kediyi köpeği bile dışarı atamıyor"
Kılıçkaya'nın durumuna bir çare isteyen ve konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Siteler esnaflarından Servet Uzgur, "Veysel beyi yaklaşık bir buçuk ay önce burada tanıdım. Biz toplum olarak kendisi tok, komşusu aç insanları sevmeyiz o yüzden yetkililerden yardım istedim. Kendisi gördüğünüz gibi dışarıda kalıyor, soğukta dükkana alıp ısıtıyoruz, gücümüzün yettiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Ailesiyle görüştürmek için bir iki kez girişimde bulunduk ama kabul etmediler, kovup dışlamışlar kendisini. Gerçekten içler acısı bir durum. Allah'a çok şükür bizim elimiz ayağımız tutuyor, bu insana çoğu zaman yemeğini ben yediriyorum. Ailesine ibret olsun, vicdansızlar, bir insan kediyi köpeği bile dışarı atamıyor. Yetkililer yardım etsin istiyoruz, Numune Hastanesi'nde tedavi görüyor, doktorlar ayın 3'ünde bacağının kesileceğini söylüyor" ifadelerini kullandı.
Maddi olarak hiçbir kaynağı olmayan Kılıçkaya yetkili ve yardımseverlerin yardım el uzatmasını bekliyor.
 

Etiketler: ankara, Başkent


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