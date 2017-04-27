Felipe Melo ortalığı karıştırdı

Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen Melo, vukuatlarına bir yenisini daha ekledi. Libartedores Kupası'nda Palmeiras'ın Uruguay ekiplerinden Penarol'a konuk olduğu maça Felipe Melo damga vurdu. Palmeiras'ın 3-2 kazandığı maçın bitiş düdüğü ile birlikte iki takım oyuncuları birbirleri ile tartışmaya başladı. Penarol'lu oyuncular Felipe Melo'nun üzerine yürümeye başlayınca Brezilyalı oyuncu bir rakibine yumruk attı. Melo'nun yumruğuyla olaylar daha da alevlenirken, Pameiras'lı oyuncular rakip oyuncuları durdurabilmek için büyük çaba sarf etti. Melo, güçlükle soyunma odasına götürülürken, yaşananların ardından her iki kulübe de ceza verilmesi bekleniyor.

