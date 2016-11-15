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Felis Ödül Töreni'nde Çaykur’dan anlamlı sürpriz

Çay denince ilk akla gelen markalardan biri olan ÇAYKUR, Mediacat Dergisi'nde yaklaşık iki senedir yürüttüğü “Ajans Çaycıları” köşesini sahneye taşıdı.

Felis Ödül Töreninde Çaykurdan anlamlı sürpriz

15 Kasım 2016 11:21

Felis Ödül gecesine ajans çaycılarını davet eden ÇAYKUR, verdiği anlamlı teşekkür ödülü ile geceye renk kattı. Heyecanın yükseldiği ödül töreninin sürpriz açılışı, katılan ajans ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.
ÇAYKUR & Mediacat işbirliğinde yaklaşık iki senedir yürütülen Ajans Çaycıları projesinde 18 kreatif, medya ve dijital ajansın çaycıları ile yapılan sıcak ve esprili röportajlardan derlenen video gösterimi ile başlayan ödül töreni, ajansların değişmez emektarları, abileri, ablaları olan, ajans çalışanlarının kendi ifadeleri ile ajansın “güven ve samimiyet” sembolü olan çaycıların sahneye davet edilerek ÇAYKUR'un hazırladığı özel teşekkür ödüllerini almaları ile taçlandı. Türkiye’nin önde gelen ajanslarında çalışan, uzun yıllardır sektör profesyonellerini ağırlayan, baş tacı eden, gün içinde kendi ekiplerini yorulmadan “çaylayan” çaycıları bu anlamlı ödülle hatırlayan ve hatırlatan marka, çayın gündelik hayatımızdaki yerini özgün bir anlatımla ortaya koydu.

ÇAYKUR, Brandweek kapsamında düzenlenen Felis Ödül Töreni'nde çayın değerini bilen bu gizli kahramanları, Kapital medya tarafından belirlenen kriterlerle değerlendirilerek "Yılın Ajans Çaycıları" ödülü ile taçlandırdı.

"Sevgiyle üretilen ve tüketilen, hayatın her anının içinde olan, bir içecekten çok daha fazla anlamlar içeren" diyerek çayın toplumumuzdaki yerine değinen marka yöneticileri, farklı ve özgün projelerle ortaya koymaya devam edeceklerini de belirtti.
 

Etiketler: Ajans Çaycıları, çaykur


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