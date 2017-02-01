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Fenalaşan gence ilk müdahaleyi Feyzioğlu yaptı

Manisa Barosu ve Akhisar Atatürkçü Düşünce Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 'Anayasa' konulu panele konuşmacı olarak katılan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu salonda fenalaşan bir gence ilk müdahaleyi yaptı.

Fenalaşan gence ilk müdahaleyi Feyzioğlu yaptı

01 Şubat 2017 00:53

Akhisar Belediyesi Park İçi Sinema Salonunda düzenlenen “Anayasa” konulu paneldeki konuşma sonrası Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olduğu öğrenilen bir genç sahnede fotoğraf çekimi sırasında fenalaştı. O sırada yanında bulunan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Psikiyatrist Dr. Semih Dikkatli ilk müdahaleyi yaptı.

Bir süre yerde ayakları yukarı kaldırılarak durdurulan gencin başında Feyzioğlu ve Dikkatli bekledi. Bir süre sonra kendine gelen gencin durumunun iyi olduğu uzun süre aç durduğu için fenalık geçirdiği öğrenildi. 

Barış Gezici

Etiketler: metin feyzioğlu


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