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Fenalaşan hamile kadın hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde fenalaşan hamile kadın hayatını kaybederken, bebeği ise kurtarıldı.

Fenalaşan hamile kadın hayatını kaybetti

10 Şubat 2018 19:14

Cide'de eczacı kalfası olarak çalışan 37 yaşındaki Şaziye Emül, hamileliğin son ayında fenalaştı. 112 sağlık ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesine kaldırılan Şaziye Emül, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Emül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hamile kadının bebeği ise kurtarıldı. Küveze konulan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Cenazesi Cide'ye getirilen Şaziye Emül, Kara Mustafa Camii'nde İlçe Müftüsü Ahmet Kocakoç tarafından öğlen namazını müteakip kıldırılan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına gözyaşı ve dualarla defnedildi.
CHP İstanbul Bahçelievler İlçe Başkanı Mehmet Ali Özkan'ın kardeşi olan Şaziye Emül'ün cenazesine CHP Kastamonu İl Başkanı Hasan Baltacı, CHP Cide İlçe Başkanı Tanıl Gürsoy, partililer ve yüzlerce Cideli katıldı. 

Mehmet Salman

 

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