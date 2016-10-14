Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Kocaeli Devlet Hastanesi’nin inşaat şantiyesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre fenalaşan 32 yaşındaki Ufuk S., vatandaşlar tarafından fark edilerek yol kenarına alındı. Bu sırada şantiyeye gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 KD 3174 plakalı otomobil, yol kenarında kendinden geçmiş halde bekleyen Ufuk S.’yi ezdi. Sürücü otomobilin altından gelen sesler üzerine durdu. Aşağıya inen sürücü, otomobil altında kalan genci fark ederek hemen yardım istedi. Şantiyede çalışan işçiler ve vatandaşlar tarafından otomobilin altından çıkartılan Ufuk S. kazayı ucuz atlattı. Olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Ufuk S., 112 ambulansı ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Refik Fidan