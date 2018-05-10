FENER AKHİSAR Canlı İzle: Fenerbahçe Akhisar Maçı ATV Canlı İzle | Fener AKhisar maçı kaç kaç?

ATV FENER AKHİSAR CANLI İZLE: Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Teleset Mobilya Akhisar ile Fenerbahçe karşılaşıyor. Büyük heyecanla oynanacak mücadelede skorun ne olacağı merak konusu. Tüm Fenerbahçe ve Akhisarsporlu taraflar için büyük gün geldi çattı. Taraftarlar maçı kimin kazanıp kupanın sahibinin kimin olacağını merak ediyor. Ziraat Türkiye Kupası için maç bu akşam ATV'den canlı olarak yayınlanacak. İlk maçta kendi evinde Galatasaray'a 2-1 yenilen Akhisar, ikinci rövanş maçında büyük bir başarıya imza attı. Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray'ı 2-0 yenerek finale çıkmayan başaran Akhisar, kupanın sahibi olabilecek mi? Fenerbahçe- Beşiktaş maçında ise saha olaylarından dolayı maç ertelenmişti. Alınan kararla maçın zamanı başka bir tarihe alındı ancak Beşiktaşlılar sahaya çıkmadı. Bu durumda hükmen galip gelen taraf Fenerbahçe oldu. Beşiktaş ise tarihi bir ceza alarak seneye Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek. Peki Fenerbahçe Akhisar maçı ATV canlı izlemek için ne yapmalıyız? Peki FB Akhisar maçı hangi kanalda, saat kaçta şifresiz canlı izlenecek? İşte Akhisar Fener maçı canlı izle linki ve Fener Akhisar maçı canlı skoru... Fener Akhisar maçı canlı izle...

Fener Akhisar maçı canlı izlemek için tıklayınız...

FENER AKHİSAR MAÇI CANLI...

Fenerbahçe ile Akhisar bu akşam saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. ATV'den naklen yayınlanacak olan bu mücadelede nefesler tutuldu.

FENERBAHÇE AKHİSAR MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Akhisar maçı başlar başlamaz haberimizden maçın kaç kaç olduğunu canlı anlatım olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE 0 - 0 AKHİSAR

Fenerbahçe kupa finaline hazır

Fenerbahçe, yarın Diyarbakır’da TM Akhisarspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finalinin hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, saat 11.00’de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Çift kale maçın devamında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenman tamamlandı.

Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır’da

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır'a geldi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın akşam Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Diyarbakır'a geldi. Uçakla Diyarbakır Havalimanı'na gelen kafile için takım otobüsünün geçeceği güzergahta yoğun güvenlik önlemleri alındı. Merkez Kayapınar ilçesinde konaklayacağı otele gelen takım otobüsü taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Otele geçen kafile yarın akşam 20.30’da Diyarbakır Stadı'nda oynanacak maçı beklemeye başladı.

İşte 33. hafta hakemleri

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak olan müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında 11, 12,13, 14 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan yapılan açıklamada Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:

Yarın

20.00 Antalyaspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

12 Mayıs Cumartesi

16.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

19.00 Atiker Konyaspor - Göztepe: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray - Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

13 Mayıs Pazar

16.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Halis Özkahya

19.00 Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

14 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

20.00 Kardemir Karabükspor - Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

Aykut Kocaman'dan maç öncesi açıklamalar

Ziraat Türkiye Kupası öncesi açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Akhisarspor ile yapacakları maçın son derece zorlu geçeceğini belirterek, “Bizi iki kere yendiler. Dolayısıyla bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklar” dedi.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Yeni Diyarbakır Stadyumunda yarın 20.30’da karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Teleset Mobilya Akhisarspor kente geldi. Maç öncesi statta düzenlenen basın açıklamasında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman kupanın sezonun ilk kupası olduğunu ifade ederek, “Öncelikle rakibimizi tebrik etmek lazım. 150 kadar takımın arasından sıyrılarak bizim gibi finale gelmeyi başardılar. Ligin bitmesine 2 hafta var ve eğer şampiyonluk kaçarsa bunun sebeplerinden biri de Akhisarspor olacak. Bizi iki kere yendiler. Bu nedenle onlar da kendileri açısından bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklardır. Son derece zorlu bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Esas gayemiz finale kalmaktı ve bunu başardık. Şimdi de kupayı kazanmak için meşru sınırlar içerisinde zihinsel ve ruhsal olarak her şeyi zorlayacağız. Umarım hak eden kazanır" diye konuştu.

Final maçına çıkacak ilk 11’in kafasında şekillenmediğini aktaran Kocaman, Beşiktaş’ın tatil edilen yarı final maçına çıkmaması ile ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“Duygularımızı o zaman söylemiştim. Buraya hak ederek geldik. Hak ettiğimiz finalde kupayı alarak, bunu taçlandırmak istiyoruz. O artık arka tarafta kaldı. Tekrar geçmişe dönmenin bir anlamı yok. Artık yarına odaklanacağız ve kupayı almaya bakacağız."

“Dostça karşılandık”

Fenerbahçe takım kaptanı Volkan Demirel de, dostça karşılandıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Elimizden gelen mücadeleyi ve performansı göstereceğiz. İnşallah yarın güzel bir galibiyetle Diyarbakır'dan İstanbul'a Fenerbahçelilere kupayı götürüp onları mutlu ederiz."

Daha sonra sahayı inceleyen Teknik Direktör Kocaman ve ekibi yetkililerden saha ile ilgili bilgi aldı.

Diyarbakır’da kupa finali bereketi

Diyarbakır’da yarın oynanacak olan Ziraat Türkiye kupası final maçı öncesi, kentteki otellerde boş oda kalmadı. Taraftar akının yaşandığı kentteki esnaf yoğunluğa yetişmeye çalışırken, bu tür etkinliklerin de artmasını talep etti.

Galatasaray’ı eleyen TM Akhisarspor ile ilk maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalıp tatil edilen ikinci maça Beşiktaş’ın maça çıkmamasıyla 3-0 hükmen galibiyetle adını finale yazdıran Fenerbahçe arasındaki final yarın saat 20.30’da Diyarbakır’da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası final maçı ile açılışı da yapılacak olan Yeni Diyarbakır Stadı'nda maç öncesi takımlar kente gelmeye başladı. Sabah saatlerinde kente gelen TM Akhisarspor maç saatini bekleyeceği otele yerleşirken, Fenerbahçe ise İstanbul’da yapacağı son idman sonrası Diyarbakır’a hareket edecek.

Otellerde doluluk yüzde 100’ü buldu

Fenerbahçe ile TM Akhisarspor arasında oynanacak kupa finali en çok Diyarbakırlıları sevindirdi. Kentte bulunan otellerde boş yer kalmadı. İl dışından gelen taraftarların da ilgi gösterdiği maç öncesi kenti gezme fırsatı bulan vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü. Yoğunluk dolayısıyla yüzleri gülen esnaf, bu tür etkinliklerin kentte daha çok yapılmasını istedi.

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Diyarbakır Otelciler Derneği Başkanı ve Dies Otel Genel Müdürü Havva Doğan, ilkbahar sezonuna iyi başladıklarını söyledi. Ziraat Türkiye kupası maçı öncesi son üç gündür olağanüstü bir doluluk yaşadıklarına dikkat çeken Doğan, “Misafirlerimizin çoğunu evimize bile alıyoruz. Tüm otelciler boş odalarını birbirlerine vermeye başladı. Amacımız kimseyi dışarıda bırakmamak. Şu anda Diyarbakır’da hiçbir otelde son üç gün için boş oda kalmadı. 8-9-10 mayıs tarihleri arasında otellerde boş yer bulamazsınız. Bazı otelci arkadaşlarımızda kulüpler, bazılarında kulüpler var, bazılarında taraftarlar var. Bir şekilde maç ile alakalı bir doluluk yaşandığını söyleyebiliriz” dedi.

Diyarbakır’da 2 yıl öncesine kadar kötü bir süreç yaşadıklarını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

“Huzursuz bir ortam yaşandı ne yazık ki, doğal olarak insanların güven algısı kırılmıştı. Sonraki süreçte, turizm sektörü bir bütün olarak ve tabi ki diğer bileşenleri ile beraber bu güvensizlik algısını kırmayı başardık. Bunu çeşitli fuarlarla, organizasyonlarla kırmaya çalıştık ve kısmen de kırdığımızı düşünüyoruz ki bugün bu süreci yaşıyoruz.”

Vatandaş final maçının Diyarbakır’da olmasından mutlu

Fenerbahçe ve TM Akhisarspor’un Türkiye kupası final maçını Diyarbakır’da oynayacak olması en çok da kent sakinlerini sevindirdi. Vatandaşlardan Hasan Kan, Diyarbakır’ın tanıtımı için maçın burada oynanmasının önemli olduğunu belirterek, “Diyarbakır bölgenin en büyük şehri. Kenti batı illerindeki vatandaşların da kenti tanıması için maçın burada oynanmasının Diyarbakır için çok iyi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Furkan Turan isimli vatandaş ise, Diyarbekirspor taraftarı olduğunu fakat İstanbul takımlarından Fenerbahçe’yi tuttuğunu kaydetti. Turan, şunları söyledi:

“Bu maçın Diyarbakır’da oynanması, kentimiz için çok önemli bir adım. Diyarbakırlılar olarak Fenerbahçe ve Akhisarspor taraftarlarını çok güzel ağırlamak istiyoruz. Yarın akşam Fenerbahçe’ye destek vereceğim. EURO 2024 öncesi bu maçın Diyarbakır’da oynanacak olmasını Türkiye futbolu için de önemli olarak görüyoruz. Çok güzle bir stat yapılmış, inşallah Fenerbahçe bu baçı 3-1 galip tamamlayacak.”

Mehmet isimli üniversite öğrencisi ise, maçın Diyarbakır’a katkı sağlayacağını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“bu maçın Diyarbakır’da oynanması kente çok büyük katkı sağlar. Çünkü buradaki kötü algıların yıkılmasına vesile olur. Önceden tribün olayları oldu ve Diyarbakır çok kötü anıldı. İyi bir ev sahipliği yaparsak bu algılardan kurtulacağımızı düşünüyorum. Fenerbahçe’nin Akhisar’ı yenip kupayı alacağını düşünüyorum.”

Esnaf yoğunluktan memnun

Final maçı öncesi kente gelen taraftar grupları, en işlek noktalarını gezip Diyarbakır’a has tatları deneme fırsatı buldu. Yoğunluktan memnun olan esnaf ise, bu tür etkinliklerin kentte daha fazla yapılması için yetkililere çağrıda bulundu. Diyarbakır’ın meşhur tatlıcılarından olan Mehmet Altunbay, çevre illerden gelecek olan taraftarların esnafa da katkı sağladığını vurguladı. Altunbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maça gelecek olan çevre illerdeki vatandaşlar, buraya geldiği zaman bütün esnafa fayda sağlıyor. Bu tür etkinliklerin Diyarbakır’da devamlı yapılmasını istiyoruz ve Diyarbakırspor’u da Süper Lig’de görmek istiyoruz. Maçın Diyarbakır’da oynanacak olması kente çok büyük bir katma değer sağlayacaktır. Daha önce Diyarbakır’a hiç gelmemiş olan yerli turistler, hem maça gelecek hem de Diyarbakır’ı gezmeye gelecek. Bu Diyarbakır’ın tanıtımı açısından çok önemli olacak.”