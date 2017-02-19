Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında evinde Kasımpaşa’yla golsüz berabere kaldı. Özellikle maçın son kısmında Fenerbahçe taraftarları, oyunculara tepki gösterirken, “yönetim istifa” tezahüratı yaptı.

Kuban Krasnodar mağlubiyetinin ardından lige dönen Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında etkisiz bir futbol ortaya koyarken, 80. dakikadan sonra taraftarlar takımı protesto etti. Özellikle bazı futbolcular topu her ayağına aldıklarında tepki gördü. Taraftarların bazıları ise sarı-lacivertlilere destek vermek için takımı alkışladı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar, uzun süre "Yönetim istifa" tezahüratları yaptılar.

MAÇTAN DAKİKALAR:

21. dakikada Stoch’un sağ kanattan yaptığı ortada Kasımpaşa savunması topu uzaklaştırırken, gerilerden gelen Josef de Souza, sert vurdu ancak top kaleci Ramazan’da kaldı.

30. dakikada Mehmet Topal orta sahada kaptığı topla ceza sahası önüne yaklaşıp sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.

35. dakikada Miroslav Stoch, orta sahada aldığı topla 2 rakibini ekarte ederek ceza sahasına yaklaştı. Stoch'un sert vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

42. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Samuel Eduok uzaktan çok sert bir şut çıkardı. Top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

57. dakikada Koita'nın orta sahadan aldığı topla ceza sahası ön çizgisinden sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

60. dakikada Adem Büyük’ün pasına hareketlenen Koita'nın rakibini çalımlayıp sert şutunda kaleci Volkan Demirel gole izin vermedi.

76. dakikada Van der Wiel’in yaptığı ortada ceza sahası içinde Fernandao'nun rövaşatasında top yandan auta gitti.

77. dakikada Van der Wiel, ceza sahası içindeki Salih Uçan’ı iyi gördü. Salih, göğsüyle yumuşatıp dönerek vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı.

90. dakikada sol kanattan yapılan ortada Kasımpaşa savunmasından seken top Salih Uçan’ın önünde kaldı. Salih’in vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

MAÇ ÖNCESİ DETAYLAR

FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Sktrel, İsmail, Josef, Ozan, Mehmet Topal, Volkan, Stoch, Sow

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Titi, Veysel, Veigneau, Sadiku , Abdullah, Koita, Castro , Adem, Eduok

TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

KADRODA SÜRPRİZ

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında sürpriz bir 11’le sahaya çıktı. Teknik Direktör Dick Advocaat, uzun süre sonra Gregory van der Wiel ile Miroslav Stoch’u ilk 11’de sahaya sürdü.

Kuban Krasnodar ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ilk 11’de Emenike’ye şans vererek herkesi şaşırtan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kasımpaşa karşısında da sürpriz bir 11’e imza attı. Alper Potuk, Jermain Lens ve Robin van Persie, cezaları nedeniyle kadroda yer bulamazken, uzun süre kadro dışı kaldıktan sonra affedilen Gregory van der Wiel, Şener’in yerine ilk 11’de sahaya çıktı. Advocaat’ın diğer bir tercihi de Miroslav Stoch oldu.

Stoch’un oynadığı maçlarda Fenerbahçe kazanamadı

Bu sezon yalnızca Kayserispor ile ilk yarıda oynanan ve 3-3 berabere biten mücadelede ilk 11’de sahaya çıkıp 90 dakika forma giyen Miroslav Stoch, toplam 5 Süper Lig karşılaşmasında forma şansı buldu. İlk yarıda oynanan Medipol Başakşehir, Kayserispor, Bursaspor, Osmanlıspor ve Alanyaspor maçlarında görev alan Slovak oyuncu, bu karşılaşmalarda gol ya da asist yapamazken, 2 de sarı kart gördü. Fenerbahçe, Miroslav Stoch’un oynadığı bu 5 mücadelede 2 mağlubiyet, 3 de beraberlik aldı. Son olarak 7. haftada oynanan Alanyaspor mücadelesinde şans bulan Slovak oyuncu, 14 haftalık aranın ardından sahaya çıktı. Uzun süreli sakatlığının ardından yönetim tarafından kadro dışı bırakılan ve devre arasının ardından affedilen Gregory van der Wiel de, Stoch gibi 14 maç sonra kadroda yer bulabildi. Yıldız futbolcu, son olarak Alanyaspor ile oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada 90 dakika forma giymişti. (Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu )

FENERBAHÇE’DE 3 İSİM CEZALI

Medipol Başakşehir'i sahasında 4-0 yenerek çok formda olduğunu gösteren Kasımpaşa'da, zorlu karşılaşma öncesinde 2 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Forvet hattında forma giyen Etoundi ve Batuhan, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de ise Salih Uçan'ın durumu belirsiz. Bu isim dışında takımın 3 önemli yıldızı, cezası nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı kadroda yer alamayacak. Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından ceza alan Robin van Persie'nin yanı sıra, Bursaspor karşılaşmasında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Jermain Lens ve Alper Potuk, Kasımpaşa'ya karşı mücadelede edemeyecek.

İLK YARI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

İlk yarıda oynanan karşılaşmada rakibini deplasmanda 5-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son dönemde Kasımpaşa karşısında oldukça iyi sonuçlara imza atıyor. Fenerbahçe, rakibiyle oynadığı son 8 mücadelede galibiyete uzanırken, Kasımpaşa, rakibi önünde son galibiyetini 29 Eylül 2012 tarihinde sahasındaki maçta 2-0 kazanarak elde etti.

İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 28. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 27 maçtan 22'sini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

- Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 27 maçın 13'ünde gol atamadı. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 27 maçın 13'ünde gol atamadı.