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Fenerbahçe 0 - 0 Sturm Graz canlı anlatım | FB Sturm Graz maçı

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Fenerbahçe 0 - 0 Sturm Graz canlı anlatım | FB Sturm Graz maçı

03 Ağustos 2017 18:14

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor.

 FENERBAHÇE 0 - 0 STURM GRAZ 

(Maç başladığında sitemizden canlı anlatımını takip edebilirsiniz)

Fenerbahçe-Sturm Graz muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: Volkan Şener Neustadter Skrtel Hasan Ali Ozan Josef Alper Potuk Dirar Valbuena Ahmethan (RVP)

Sturm Graz: Siebenhandl Lykogiannis Potzmann Koch Maresic Lovric Zulj Huspek Hierlander Alar Röcher

Fenerbahçe taraftarları Sturm Graz maçı öncesi Kadıköy’ü doldurmaya başladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında bu akşam Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Sturm Graz karşılaşması öncesinde taraftarlar Kadıköy sokaklarında tezahüratlarla maçı beklemeye başladı. Fenerbahçe taraftarları, bu akşam 20.30’da Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Sturm Graz arasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesinde Kadıköy sokaklarında tezahüratlarla mkarşılaşmayı beklemeye başladı. Maça birkaç saat kala Kadıköy sokaklarını doldurmaya başlayan taraftarların, mücadele saatine doğru Kadıköy ve çevresinde yoğunluk oluşturması bekleniyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Deplasmanda aldığı 2-1'lik galibiyetle önemli bir avantaj elde eden Fenerbahçe, evinde bu avantajını sürdürerek bir üst tura çıkmak istiyor. Fenerbahçe her türlü galibiyet, beraberlik ve 0-1'lik yenilgi halinde tur atlayacak. Rakip Sturm Graz'ın ise gollü galibiyet dışında bir şansı bulunmuyor.

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