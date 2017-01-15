Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Ülker Stadyumunda Adanaspor'u konuk ediyor

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1. Kadıköy'de karşılaşmaya Adanaspor başladı.

İŞTE İLK 11'LER!

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

ADANASPOR: Hayrullah, Emre Uğur, Ramos, Didi, Sami, Foguinho, Tevfik, Ahmet, Cem, Vinicius, Megaye.

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin

STAT: Ülker

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

Kjaer şoku

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşması öncesinde Simon Kjaer şoku yaşanıyor. Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan ve son 2 gün takımla antrenmanlara çıkmayan Simon Kjaer, Adanaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan Simon Kjaer, Adanaspor karşılaşmasının 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Cuma ve cumartesi günü yapılan antrenmanlara katılmayan Danimarkalı futbolcunun tedavisine başlanmış, sağlık ekibinin raporuna göre de oynayıp oynamayacağına karar verileceği belirtilmişti. Kjaer'den, Adanaspor karşılaşması öncesinde kötü haber geldi. Sağlık ekibinin bu futbolcu hakkında verdiği 'oynayamaz' raporu sonrasında Teknik Direktör Dick Advocaat, 18 kişilik kadroyu Kjaer olmayacak şekilde hazırladı. Martin Skrtel ile birlikte savunmada çok iyi bir uyum yakalayan Kjaer'in yerine, sarı-lacivertli takım sahaya Roman Neustadter ile çıktı.

Aatıf sürprizi

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe sürprizi yaşanıyor. Devre arası kampının son 2 gününe katılan Faslı futbolcu, Adanaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe'de Aatıf sürprizi yaşanıyor. Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanılmak istenen, ancak gitmek istemeyince kadro dışı bırakılıp kamp kadrosuna dahil edilmeyen Aatıf Chahechouhe, devre arası hazırlıklarına Dereağzı'nda başlamıştı. Kampın bitimine 2 gün kala affedilen ve Antalya'da takıma katılan Faslı futbolcu, Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından Adanaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürülecek.

Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu