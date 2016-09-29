CANLI ANLATIM
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46'Karşılaşmanın ikinci yarısında Feyenoord başladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
29'Gerginliğin ardından Jan-Arie van der Heijden ve Emenike sarı kart gördü.
18. dakikada Ozan Tufan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Emenike’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Ülker
Hakemler: Jonas Eriksson xx, Mathias Klasenius xx, Daniel Warnmark xx
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Sow, Lens, Emenike
Yedekler: Ertuğrul, Alper, Robin van Persie, Şener, İsmail, Neustadter, Stoch
Teknik Direktör: Dick Advocaat