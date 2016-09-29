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Fenerbahçe 1-0 Feyenoord

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk ediyor.

Fenerbahçe 1-0 Feyenoord
Maçtan kareler - Foto Galeri

29 Eylül 2016 22:00

CANLI ANLATIM

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46'Karşılaşmanın ikinci yarısında Feyenoord başladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29'Gerginliğin ardından Jan-Arie van der Heijden ve Emenike sarı kart gördü.

18. dakikada Ozan Tufan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Emenike’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Ülker
Hakemler: Jonas Eriksson xx, Mathias Klasenius xx, Daniel Warnmark xx
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Sow, Lens, Emenike
Yedekler: Ertuğrul, Alper, Robin van Persie, Şener, İsmail, Neustadter, Stoch
Teknik Direktör: Dick Advocaat

Etiketler: fenerbahçe, Feyenoord


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