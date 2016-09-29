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Fenerbahçe 1-0 Feyenoord (Geniş maç özeti)

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Fenerbahçe 1-0 Feyenoord (Geniş maç özeti)
Maçtan kareler - Foto Galeri

29 Eylül 2016 22:00
Fenerbahçe 1-0 Feyenoord (Geniş maç özeti) - Tıkla İzle

UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Hollanda temsilcisi Feyenoord'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

29'Gerginliğin ardından Jan-Arie van der Heijden ve Emenike sarı kart gördü.

18. dakikada Ozan Tufan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Emenike’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Lens’in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda altı pas içinde topa iyi yükselen Josef’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
50. dakikada Sow’un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Van der Wiel’in vuruşunda kaleci Jones topa iki hamlede sahip oldu.
50. dakikada ceza sahası içinde Mehmet Topal’ın hatalı geri pasında araya giren Kuyt’ın vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.
56. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın topuk pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Lens’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jones’de kaldı.
58. dakikada Lens’in sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Sow topu kafa ile Ozan Tufan’a indirdi. Ozan Tufan’ın gelişine vuruşunda savunmadan geri döndü. Dönen topu iyi takip eden Sow’un rövaşata vuruşunda top kaleci Jones’de kaldı.
62. dakikada sağ kanattan Lens’in ortasında penaltı noktasında Josef’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
65. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Josef’in gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.
72. dakikada Kuyt’ın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Jorgensen’un aşırtma vuruşunda altı pasında içinde araya giren Skrtel son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
78. dakikada Volkan Demirel’in pasıyla orta sahanın gerisinde topla buluşan Lens rakiplerini geçerek ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top yandan auta çıktı.
80. dakikada Ozan Tufan’dan topu kapan Bilal’in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda top kaleci Volkan’da kaldı.

Stat: Ülker
Hakemler: Jonas Eriksson xx, Mathias Klasenius xx, Daniel Warnmark xx
Fenerbahçe: Volkan xx, Van der Wiel xx, Skrtel xx, Kjaer xx, Hasan Ali Kaldırım xx (İsmail dk. 77 x), Mehmet Topal xx, Ozan Tufan xx, Josef xx, Lens xx (Alper dk. 86 ?), Sow xx, Emenike xx (Robin van Persie dk. 77 x)
Yedekler: Ertuğrul, Şener, Neustadter, Stoch
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Feyenoord: Jones xx, Karsdorp xx, Botteghin xx (Kramer dk. 82 ?), Kongolo xx, Van der Heijden xx, Kuyt xx, El Ahmadi xx, Trindade xx, Toornstra xx, Berghuis xx (Bilal dk. 57 x), Jorgensen xx
Yedekler: Hansson, Vejinnovic, Woudenberg, Tapia, Nieuwkoop
Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst
Gol: Emenike (dk. 18) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: El Ahmadi, Van der Heijden, Kongolo (Feyenoord), Emenike (Fenerbahçe)

Etiketler: fenerbahçe, Feyenoord


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