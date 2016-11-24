Maçtan dakikalar
16. dakikada sağ taraftan Alper’in kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde bulunan Souza’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
20. dakikada Forster’ın sol kanattan yaptığı ortada altı pasta bulunan Karavaev’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden çıktı.
25. dakikada Hasan Ali’nin ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı ortada ceza sahası içinde bulunan Mehmet Topal’ın vuruşunda top defanstan döndü.
26. dakikada sağ kanatta bulunan Şener’in ortasında ceza sahası içinde bulunan Sow’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
38. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Karavaev’in vuruşunda top defans döndü. Dönen topu önünde bulan Grechyshkin’in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
47. dakikada Volkan’ın sol taraftan kullanıldığı köşe atışında ön direkte bulunan Kjaer’in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
50. dakikada Alper’in pasında altı pasta topla buluşan Şener’in vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
59. dakikada Sow’un pasında ceza sahası dışında bulunan Stoch’un uzaktan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında bulunan Volkan Şen, yerden ortasında altı pasta bulunan Sow’un kayarak topa müdahalesinde meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
67. dakikada Alper’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Kjaer kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
90+1. dakikada sol kanattan Stoch’un pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Alper’in şutunda top Shevchenko’dan döndü.
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Stat: Ülker
Hakemler: Harald Lechner xx, Andreas Heidenreich xx, Maxmillian Kolbitsch xx
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Skrtel xx, Kjaer xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Souza, Alper xx, Mehmet Topal xx, Emenike xx (Stoch dk. 46 xx), Volkan Şen xx (Neustadter dk. 73 x), Sow xx (Salih dk. 86 ?)
Yedekler: Fabiano, Robin van Persie, İsmail, Ozan Tufan
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Zorya Luhansk: Shevchenko xx, Kamenyuka xx (Opanasenko dk. 35 x), Sivakov xx, Forster xx, Sobol xx, Chaykovskiy xx, Grechyshkin xx, Karavaev xx, Petriak xx (Bonaventure dk. 57 x), Kharatin xx, Kulach xx (Paulinho dk. 69 x)
Yedekler: Levchenko, Lipartia, Yarmash, Ljubenovic
Teknik Direktör: Yuri Vernydub
Goller: Stoch (dk. 59), Kjaer (dk. 67) (Fenerbahçe)
Sarı kart: Bonaventure (Zorya Luhansk)
Kırmızı kart: Sobol (dk. 90+3) (Zorya Luhansk)