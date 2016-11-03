Maçtan dakikalar
2. dakikada Hasan Ali’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içi sol çaprazda Sow’un rövaşatasında meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0
24. dakikada sol kanattan Volkan’ın ortasında penaltı noktası üzerinde Lens’in kafa vuruşu yandan auta çıktı.
34. dakikada ceza saha içi sağ çaprazda topla buluşan Rashford, son çizgiye iner inmez yerden sert şekilde altıpas önündeki Ibrahimovic’e pasını atmak istedi ancak kaleci Volkan son anda araya girerek topu uzaklaştırdı.
45+1. dakikada sağ kanattan Alper'in ortasında uzak kale direğinde Sow'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.
55. dakikada sol kanattan Martial’ın ortasında ceza saha içinde Rooney’in kafa vuruşu uzak kale direği tarafından auta çıktı.
59. dakikada ceza yayının hemen gerisinde sağ taraftan kullanılan serbest atışta Lens’in şık vuruşu kaleci De Gea’nın solundan ağlarla buluştu. 2-0
69. dakikada sağ kanattan Lens’in pasında ceza sahası içinde boş durumda topla buluşan Emenike’nin vuruşunda kaleci De Gea son anda topa müdahale etti.
78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lens’in yerden sert pasında arka direkte altıpas içinde boş durumdaki Emenike topa dokunamadı.
89. dakikada ceza sahası dışında Juan Mata’nın pasında topla buluşan Rooney’in uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Ülker
Hakemler: Milorad Mazic xx, Milovan Ristic xx, Dalibor Djurdjevic xx
Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Şener xx, Kjaer xx, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Alper xx (Neustadter dk. 82 ?), De Souza xx, Lens xxx, Volkan Şen xx (Emenike dk. 68 x), Sow xxx (İsmail dk. 87 ?)
Yedekler: Fabiano, Salih, Stoch, Van Persie
Teknik Direktör: Dick Advocaat
Manchester United: De Gea xx, Darmian xx, Blind xx, Rojo xx, Shaw xx, Schneiderlin xx (Juan Mata dk. 46 xx), Herrera xx, Rashford x (Mkhitaryan dk. 61 xx), Martial xx, Pogba xx (Ibrahimovic dk. 30 xx), Rooney xx
Yedekler: Sergio, Jones, Young, Fellaini
Teknik Direktör: Jose Mourinho
Goller: Sow (dk. 2), Lens (dk. 59) (Fenerbahçe), Rooney (dk. 89) (Manchester United)
Sarı kartlar: Volkan Demirel, Alper, Skrtel, Şener, De Souza (Fenerbahçe), Schneiderlin, Herrera, Juan Mata (Manchester United)
FENERBAHÇE 2-1 MANCHESTER UNİTED MAÇIN GENİŞ ÖZET VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ