Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Adanaspor ile karşılaşıyor. Mücadele 2-2'lik eşitlikle devam ediyor...

Canlı anlatım

6. dakikada Magaye’nin pasında ceza sahası içinde Cem önünde bulduğu topa bekletmeden vurdu kaleci Volkan meşin yuvarlağa iki hamlede sahip oldu.

17. dakikada sağ kanattan Lens’in yaptığı ortada Fernandao ceza sahası içinde dokundu. Kaleci İtandje’dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.

23. dakikada Foguinho, Aatıf’tan kaptığı topla ilerledi. Bu futbolcunun ara pasında topa sahip olan Magaye, kaleci Volkan’ı geçerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

40. dakikada Lens’in sağ kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Skrtel’in şutunda top kaleciİtandje’den döndü. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mehmet Topal‘ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-1

45+1. dakikada Magaye’nin pasında topla buluşan Glaison’un sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

46. ikinci yarı Fenerbahçe'nin vuruşula başladı

50. Hasan Ali ile Roni arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışma büyümeden sonlandı.

66. Ozan Tufan, uzaktan sert vurdu ancak top üstten auta çıktı.

71. Lens'in ön direğe ortaladığı topu Adanaspor futbolcuları uzaklaştırdı.

77. Penaltı! Fenerbahçe penaltı kazandı.

78. Fernadao'nun penaltıdan attığı golle Fenerbahçe 2-2'lik eşitliği yakaladı

82. Josef, ceza sahasına girmeden sol ayağıyla çok sert vurdu ancak top az bir farkla dışarı çıktı.

88. Itandje'dan harika bir kurtarış! Salih Uçan'ın çok güzel topuk pasıyla buluşan Van Persie'nin şutunu Itandje kornere çeldi.

90. Maçın sonuna en az 6 dakika eklendi!

Stat: Ülker Arena

Hakemler: Serkan Çınar xxx, Serkan Ok xxx, Mehmet Cem Hanoğlu xxx

Fenerbahçe: Volkan x, Şener xx, Neustadter x, Skrtel x, Hasan Ali xx, Mehmet xxx (Karavayev dk. 44 ?), Ozan xx, Josef x, Lens xx, Chahechouhe x, Fernandao xx

Yedekler: Fabiano, İsmail, Yiğithan, Salih, Alper, Van Persie

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Adanaspor: İtandje xxx, Diago xxx, Ramos xx, Didi xx, Samican xxx, Cem xxx, Foguinho xxx, Bekir xx, Koman xxx, Gleison xx, Magaye xxx

Yedekler: Hayrullah, Viera, Emre, Ahmet Bahçıvan, Tevfik, Ahmet Dereli, Silva

Teknik Direktör: Levent Şahin

Goller: Magaye (dk. 23) (Adanaspor)

Sarı kart: Foguinho, Glaison (dk. 45+1) (Adanaspor), Mehmet Topal (dk. 40) (Fenerbahçe)

İŞTE İLK 11'LER!

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Lens, Aatif, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

ADANASPOR: Hayrullah, Emre Uğur, Ramos, Didi, Sami, Foguinho, Tevfik, Ahmet, Cem, Vinicius, Megaye.

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Şahin

STAT: Ülker

HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 19:00

YAYIN: beIN SPORTS

Kjaer şoku

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşması öncesinde Simon Kjaer şoku yaşanıyor. Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan ve son 2 gün takımla antrenmanlara çıkmayan Simon Kjaer, Adanaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmadı.

Sağ üst ön adalesinde 2. derece zar yırtığı bulunan Simon Kjaer, Adanaspor karşılaşmasının 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı. Cuma ve cumartesi günü yapılan antrenmanlara katılmayan Danimarkalı futbolcunun tedavisine başlanmış, sağlık ekibinin raporuna göre de oynayıp oynamayacağına karar verileceği belirtilmişti. Kjaer'den, Adanaspor karşılaşması öncesinde kötü haber geldi. Sağlık ekibinin bu futbolcu hakkında verdiği 'oynayamaz' raporu sonrasında Teknik Direktör Dick Advocaat, 18 kişilik kadroyu Kjaer olmayacak şekilde hazırladı. Martin Skrtel ile birlikte savunmada çok iyi bir uyum yakalayan Kjaer'in yerine, sarı-lacivertli takım sahaya Roman Neustadter ile çıktı.

Aatıf sürprizi

Fenerbahçe'de Adanaspor karşılaşmasında Aatıf Chahechouhe sürprizi yaşanıyor. Devre arası kampının son 2 gününe katılan Faslı futbolcu, Adanaspor mücadelesine ilk 11'de başlayacak.

Fenerbahçe'de Aatıf sürprizi yaşanıyor. Trabzonsporlu Mehmet Ekici'ye karşılık takasta kullanılmak istenen, ancak gitmek istemeyince kadro dışı bırakılıp kamp kadrosuna dahil edilmeyen Aatıf Chahechouhe, devre arası hazırlıklarına Dereağzı'nda başlamıştı. Kampın bitimine 2 gün kala affedilen ve Antalya'da takıma katılan Faslı futbolcu, Teknik Direktör Dick Advocaat tarafından Adanaspor karşısında ilk 11'de sahaya sürülecek.

Bozhan Memiş - Doğan Gündoğdu