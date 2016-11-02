Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyot 18-20 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte hücumda toparlanan Fenerbahçe öne geçti ve soyunma odasına 32-31 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açan Fenerbahçe, son periyoda 59-45 önde girdi ve mücadeleyi 69-63 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda Shekinna Stricklen 16 sayı-2 ribaund- 4 asist ve Sandrine Gruda 23 sayı- 8 ribaund- 4 asist- 2 top çalma ile mücadele etti.

Fenerbahçe, 3. hafta maçında 10 Kasım Perşembe günü Macar ekibi Uni Györ’e konuk olacak.