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Fenerbahçe 2’de 2 yaptı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu’ndaki 2. hafta maçında Fransız takımı BLMA ile karşılaştı. Rakibini 69-63’lük skorla mağlup eden sarı-lacivertliler, bu sonuçla 2’de 2 yaptı.

Fenerbahçe 2de 2 yaptı

02 Kasım 2016 21:40

Fenerbahçe Ülker Sports Arena Metro Enerji Salonu’nda karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyot 18-20 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte hücumda toparlanan Fenerbahçe öne geçti ve soyunma odasına 32-31 üstün gitti. Üçüncü çeyrekte farkı açan Fenerbahçe, son periyoda 59-45 önde girdi ve mücadeleyi 69-63 kazandı.

Sarı-lacivertli takımda Shekinna Stricklen 16 sayı-2 ribaund- 4 asist ve Sandrine Gruda 23 sayı- 8 ribaund- 4 asist- 2 top çalma ile mücadele etti.

Fenerbahçe, 3. hafta maçında 10 Kasım Perşembe günü Macar ekibi Uni Györ’e konuk olacak.

Etiketler: A Grubu, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, Fransız takımı BLMA


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