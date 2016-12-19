Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe sahasında Gençlerbirliği’ni ağırladı. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol çaprazda topla buluşan Aydın Karabulut, kaleci Volkan’ı geçip pasını Rantie’ye verdikten sonra Rantie’nin şutunu çizgi üzerinde Simon Kjaer çıkardı.

20. dakikada sağ çizgiye inen Şener’in içeri çevirdiği topla buluşan Alper’in vuruşunda son anda savunma araya girdi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışı sağ çaprazda buluşan Mehmet Topal’ın şutunda yine savunma tehlikeyi önledi.

35. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Gürler, topu rakibinden kurtararak İrfan Can’ın önüne bıraktı. İrfan Can’ın vuruşunda savunmadan seken top kornere gitti.

38. dakikada Rantie’nin pasında ceza sahası önünde topla buluşan Selçuk Şahin’in sert şutunda top üstten auta gitti.

39. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Khalili’nin vuruşu Volkan’dan geri döndü. Dönen topu önünde bulan Rantie’nin Serdar Gürler’e gönderdiği topta futbolcunun vuruşu kaleye paralel gitti.

41. dakikada Lens’in sağ kanattan ceza sahası içine yerden gönderdiği topa dokunan Sow meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

49. dakikada sol kanattan Hasan Ali’nin ortaya çevirdiği topu savunmanın arasında kontrol eden Sow’un şutunda top farklı şekilde dışarıya çıktı

50. dakikada sol kanattan Volkan Şen’in ortasında Lens’in kafa vuruşu sonrası top kaleci Hopf’da kaldı.

57. dakikada sağ kanattan topla çizgiye kadar inen Aydın Karabulut’un içeri çevirdiği topta Volkan son anda araya girerek meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci’nin çektiği şutta kaleci Volkan topu son anda güçlükle kornere çeldi.

71. dakikada savunmanın hatasından faydalanan Sow bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Son anda ayağının ucu ile yaptığı dokunuşta kaleci tehlikeyi önledi.

73. dakikada Serdar Gürler’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Matei’nin vuruşunu Volkan son anda kornere çeldi.

74. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Ahmet Çalık’ın kafa vuruşunu çizgi üzerinde Kjaer son anda kafa ile kornere çıkardı.

87. dakikada Ozan Tufan’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Fernandao’nun plasesinde top ağlara gitti. 2-0

90+1. dakikada Lens’in sol kanattan attığı pasta topla buluşan Sow’un ceza yayı üzerinden gelişine vuruşunda top ağlara gitti. 3-0

Stat: Ülker

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx

Fenerbahçe: Volkan Demirel xxx, Şener Özbayraklı xx, Simon Kjaer xx, Martin Skrtel xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Mehmet Topal xx, Josef de Souza xx, Jeremain Lens xx, Alper Potuk xx (Ozan Tufan dk. 70 xx), Volkan Şen x (Fernandao dk. 74 xx), Robin van Persie ? (Sow dk. 11 xx)

Yedekler: Fabiano, İsmail Köybaşı, Roman Neustadter, Aatif Chahechouhe

Teknik Direktör: Dick Advocaat

Gençlerbirliği: Johannes Hopf xx, Ahmet Oğuz xx (Matei dk. 57 xx), Ahmet Çalık xx, Sergey Politevich xx, Uğur xx, Selçuk Şahin xx, Abdul Khalili xx, Serdar Gürler xx, İrfan Can Kahveci xxx, Aydın Karabulut xx (Muric dk. 61 xx), Tokelo Rantie xx (Landel dk. 46 xx)

Yedekler: Taha Demirtaş, Ferhat Görgülü, Marko Milinkovic, Kamal Issah

Teknik Direktör: Ümit Özat

Goller: Moussa Sow (dk. 41), Fernandao (dk. 87), Sow (dk. 90+1) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), Martin Skrtel (Fenerbahçe)