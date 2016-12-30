Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe 6. mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe 6. mağlubiyetini aldı

Fenerbahçe, Turkish Airlines Euroleague 15. hafta maçında Olimpiakos’a konuk oldu. Barış ve Dostluk Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi 71-62 kaybeden sarı-lacivertliler bu sonuçla 6. mağlubiyetini aldı.

Fenerbahçe 6. mağlubiyetini aldı

30 Aralık 2016 00:18

Ev sahibi ekipte Ioannis ve Khem’in kaydettiği sayılarla başlayan mücadelede Sloukas ve Antic ikilisinin elinden gelen 5-0’lık seriyle 4-5 öne geçen Fenerbahçe, televizyon molasına 8-5 geride gitti. Mola dönüşü Olimpiakos’un dış atışlarına çözüm üretmekte zorlanan sarı-lacivertliler, savunma ribauntları almakta da zorlanınca periyot 18-9 tamamlandı.

İkinci periyotta ev sahibi ekip üstün bir oyun sergilerken, soyunma odasına da 40-21 önde girdi. İkinci yarıda dış atışlarla sayılar bulmaya devam eden rakip karşısında 23 sayı geri deşen sarı-lacivertlier, Datome, Nunnaly ve Vesely ile skoru 48-30’a getirdi (04:42). İstediği oyunu sahaya yansıtamayan Fenerbahçe, periyodun son bölümünde Pero Antic’le farkı 18 sayıya indirdi ve üçüncü periyot 58-40 ev sahibi ekip lehine sonuçlandı.

Son çeyrekte sarı-lacivertliler farkı azaltmaya çalışsa da Olimpiakos, salondan 71-62 galip ayrıldı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 4°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 5°C

  • Bursa

    Bursa 1°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç