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Fenerbahçe açıkladı! İşte Yiğithan Güveli'nin yeni takımı

Fenerbahçe, genç oyuncu Yİğithan Güveli’yi bir dönem sarı-lacivertlileri çalıştıran Dick Advocaat’ın başında olduğu Sparta Rotterdam’a kiraladığını açıkladı.

Fenerbahçe açıkladı! İşte Yiğithan Güvelinin yeni takımı

12 Ocak 2018 16:51

Fenerbahçe altyapısından yetişen genç oyuncu Yiğithan Güveli Avrupa yolcusu. Sarı-lacivertli kulüp, Yiğithan Güveli’yi Hollanda Eredivisie ekibi Sparta Rotterdam’a kiraladığını açıkladı. 19 yaşındaki futbolcu, bir dönem Fenerbahçe’nin başında olan Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Sparta Rotterdam’da sezon sonuna kadar kiralık olarak görev yapacak.

Konuyla ilgili Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, yapılan görüşmeler sonucu Yiğithan Güveli'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak transferi konusunda Hollanda ekibi Sparta Rotterdam ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncunun oturma izni ve diğer prosedürlerle ilgili işlemleri devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." 

 

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