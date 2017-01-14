Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Fenerbahçe Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta şifresiz canlı izle... Fener Adana maçı şifresiz LİG TV / Beinsports izle

Fenerbahçe Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta şifresiz canlı izle... Fener Adana maçı şifresiz LİG TV / Beinsports izle

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Adanaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçta mutlak 3 puan hedefliyor.. Lig Tv'yi alan Katar devi beIN Sports maçları bu hafta Digiturk abonelerine şifresiz izlettiriyor. Eski adıyla Lig Tv yeni ismiyle ise beIN Sport canlı izlemek isteyenler haberimize bakabilirler. Lig Tv beIN Sports canlı izleme sayfasını ve maçtan son gelişmeleri haberimizden görebilirsiniz. Fenerbahçe Adanaspor maçı saat kaçta şifresiz canlı izle... Fener Adana maçı şifresiz LİG TV / Bei

Fenerbahçe Adanaspor maçı ne zaman saat kaçta şifresiz canlı izle... Fener Adana maçı şifresiz LİG TV / Beinsports izle

14 Ocak 2017 00:41

beIN Sports bu hafta şifresiz

Lig TV'nin beIN Sports'a devredilmesinin ardından kanal ilk maç yayınını bu akşam yapacak. Yeni dönemin başlangıcı olarak Digiturk 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunma kararı aldı.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 15 OCAK 2017

Stadyum: Ülker Stadı

Maçın hakemi: Serkan Çınar

Canlı Yayın: beINsports

Canlı anlatım: İha.com.tr 

 Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık

Etiketler: Adanaspor maçı, Beinsports izle, fener adana şifresiz canlı izle, fenerbahçe, fenerbahçe adanaspor maçı izle, ne zaman, saat kaçta, şifresiz LİG TV izle


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç