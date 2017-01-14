beIN Sports bu hafta şifresiz
Lig TV'nin beIN Sports'a devredilmesinin ardından kanal ilk maç yayınını bu akşam yapacak. Yeni dönemin başlangıcı olarak Digiturk 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunma kararı aldı.
MAÇ BİLGİLERİ
Maçın saati: 19:00
Maçın günü: 15 OCAK 2017
Stadyum: Ülker Stadı
Maçın hakemi: Serkan Çınar
Canlı Yayın: beINsports
Canlı anlatım: İha.com.tr
Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
13 Ocak Cuma
20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
14 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan
15 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar
16 Ocak Pazartesi
19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık