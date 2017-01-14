beIN Sports bu hafta şifresiz

Lig TV'nin beIN Sports'a devredilmesinin ardından kanal ilk maç yayınını bu akşam yapacak. Yeni dönemin başlangıcı olarak Digiturk 13 Ocak Cuma gecesinden başlayarak 16 Ocak Pazartesi günü sonuna kadar film, dizi, tüm Süper Lig ve Spor Extra paket içeriklerini tüm üyeleri için ücretsiz olarak sunma kararı aldı.

MAÇ BİLGİLERİ

Maçın saati: 19:00

Maçın günü: 15 OCAK 2017

Stadyum: Ülker Stadı

Maçın hakemi: Serkan Çınar

Canlı Yayın: beINsports

Canlı anlatım: İha.com.tr

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 13, 14, 15 ve 16 Ocak'ta oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

14 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor - Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir - Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor - Galatasaray: Mete Kalkavan

15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor - Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Adanaspor: Serkan Çınar

16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık