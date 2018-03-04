Fenerbahçe Akhisar canlı izle şifresiz anlatım !Fener Akhisar CANLI Skor (Bein Sports İZLE )

Fenerbahçe Akhisarspor şifresiz canlı izle ! Fenerbahçe Akhisarspor karşılaşmasını canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Fenerbahçe Akhisarspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Fenerbahçe Akhisarspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Fenerbahçe Akhisarspor maçı canlı izleme yolları. Süper Lig'de oynadığı son 23 maçta 12 galibiyet,8 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 44 puanla 4.sırada bulunan Fenerbahçe oynadığı son 23 karşılaşmada 8 galibiyet,6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 30 puanla 11.sırada bulunan Akhisarspor ile karşılaşıyor. Fenerbahçe Akhisarspor maçını canlı yayınlayacak kanallar listesine bu haberimizden ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe Akhisarspor maçı şifreli ve şifresiz yayın yapan kanallar bu haberde yer alıyor. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

Fenerbahçe ile T.M. Akhisarspor 12. randevuda

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın oynayacağı T.M. Akhisarspor ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin 6'ya 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da evinde T.M. Akhisarspor ile mücadele edecek. Daha önce Akhisarspor ile 11 kez karşılayan Fenerbahçe bu maçlardan 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, iç sahada Akhisarspor ile oynadığı son üç maçın sadece birini kazanabildi.

Fenerbahçe evinde kaybetmiyor

Fenerbahçe, evinde rakiplerine karşı kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı son 9 maçta 7 kez galip gelirken 2 kez de berabere kaldı. Bu maçlarda toplam 25 gol atan Fenerbahçe, maç başına 2.8 gol ortalamasıyla oynuyor. Akhisarspor, sarı-lacivertlilere karşı yediği 4'ün de 2'sini kendi kalesine attı.

Fernandao’dan 5, Aatif’tan 7 gol

Fernandao, Akhisarspor'a karşı Süper Lig'de oynadığı 5 karşılaşma 5 gol attı. Akhisarspor, Brezilyalı futbolcunun Karabükspor'dan sonra ligde en fazla gol attığı takım konumunda bulunuyor. Aatif Chahechouhe ise Süper Lig'de Akhisarspor ile oynadığı 10 maçta yedi gol attı. Akhisar, Aatif'ın ligde en fazla gol kaydettiği takım.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’nin Beşiktaş ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Volkan Demirel ve Alper Potuk, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Yiğithan Güveli ve Vincent Janssen kadroda olmayacak. İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım ve Roberto Soldado ise Akhisar maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

Istanbul'da bugün bu yollara dikkat

İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek olan bazı spor müsabakaları ve etkinlikler nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bugün saat 19.00'da oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş.- T.M. Akhisarspor İlhan Cavcav Sezonu Spor Toto Süper Lig futbol müsabakası nedeniyle saat 16.00’dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle; Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım), Kördere Sokak Bakırköy Meydan'da bugün gerçekleştirilecek olan 'Dünya Kadınlar Günü' miting programı nedeniyle saat 05.00’ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılacak yollar şöyle; İncirli Caddesi, (Yücetarla Caddesi kesişimi önünden meydana kadar çift yön), İncirli Caddesi'ne bağlanan sokaklar, Şükran Çiftliği Sokak, Zuhuratbaba Caddesi, Fişekhane Caddesi,

Alternatif güzergahlar ise şöyle; Sahil Kennedy Caddesi, Ekrem Kurt Bulvarı, D-100 Yolu Ataköy mevkii.

Fenerbahçe Akhisarspor nasıl canlı izlenir?

Fenerbahçe Akhisarspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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Fenerbahçe Akhisarspor maçı şifresiz izlenebilir mi?

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